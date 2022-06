Desde hace varios días, Mauro Icardi está compartiendo fotos de sus vacaciones junto a su esposa Wanda Nara en África. Pasó por Ruanda y Kenia, conoció a gorilas y jirafas y hasta hizo un safari en globo aerostático. Sin embargo, los rumores sobre su futuro continúan y explotaron con una publicación de un medio italiano.

La Gazzetta Dello Sport publicó un panorama de la situación del delantero del PSG. "¿A dónde fue Icardi? Maurito está disfrutando de unas supervacaciones con su mujer en África mientras el PSG intenta venderle, pero gana 10 millones netos al año. Y lleva un año viniendo con solo 5 goles y muchos rumores...", menciona el texto publicado por Alessandro Grandesso.

La publicación menciona: "En definitiva, el fútbol parece alejado del pensamiento de Icardi, que se permite unas vacaciones de lujo entre Ruanda y Kenia, al final de una temporada que desde luego no es agotadora". Y esto generó el fuerte enojo de Mauro, quien se descargó a través de Instagram con un largo mensaje para el periodista que firmó la nota.

"Estoy en África, Alessandro, el año que viene te dejo organizar mis vacaciones si quieres. ¿O estos discursos son una tontería como todos los años? Cuando marcaba 30 goles por temporada, eran los mismos argumentos", disparó Icardi. Y agregó: "¿Mi carrera en peligro? Me quedan dos años de contrato. No me parece tan grave como dices en esta mierda escrita. A los 29 años, no te preocupes que, con casi 200 goles marcados, todo el mundo me conoce bastante bien. Y entonces decido quedarme y ponerme a disposición".

"Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo desde África, con los gorilas, los leones y todos mis amigos, que tienen más respeto que un periodista como tú", sentenció Mauro. De esta manera, ¿confirmó que sigue en el PSG? Mientras tanto, los rumores de su salida se mantienen.