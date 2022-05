Italia a nivel histórico y cultural está dividida en dos: el norte y el sur. Y tal rivalidad se traslada, inevitablemente, al deporte y, principalmente, al fútbol. Es por eso que el Napoli ve a la Juventus como su rival más acérrimo. Y por tal razón, a pesar de ser argentino, Gonzalo Higuaín hoy en día es una de las pocas personas no gratas en la ciudad en la que Diego Maradona es Dios.

El Pipita hasta mediados del 2016, después de jugar tres temporadas y de marcar 91 goles, se estaba acercando al segundo y único lugar alcanzable del podio de los jugadores más queridos en los 95 años de vida que lleva hasta entonces el elenco azzurro. Pero su transferencia a la Vecchia Signora a cambio de 90 millones de euros (el décimo cuarto pase más oneroso de la historia del fútbol) lo desplazó a ser considerado como el primero de los traidores.

Al respecto, quien mostró, sin tapujos, su postura con aquella determinación de Gonzalo Higuaín fue Roberto Sosa. El Pampa, que acumula 30 goles y dos ascensos con el conjunto azzurro, es uno de los argentinos más queridos por los napolitanos, mayormente, por las condiciones en las que arregló su incorporación en 2004 cuando el Napoli militaba en la Serie C.

"Este club te saca muchas cosas, pero te da muchas cosas. Él tendría que haber entendido un poco más a la ciudad. Yo creo que la ciudad lo entendió cuando el llegó, lo abrazó, lo respetó, lo cuidó, lo amó, lo idolatró y después tomó una decisión que hasta el día de hoy yo no entiendo. Es respetable claramente, uno decide ir a donde uno quiere. Pero la ciudad no entiende cómo él se puso a cantar que defendía a la ciudad. Y si vos defendes a la ciudad, no te vas a la Juventus. Porque desde el momento que vos pisas esta ciudad, sabes que no tenés nada que ver con la Juventus. Este club vive de otra manera a como vive el hincha de la Juventus. Tiene otros valores, es mucho más popular", señaló en conversación con Bolavip el también exdelantero de Gimnasia, Boca y Udinese, entre otros.

Para cerrar, agregó: "Él tomó una decisión respetable desde el punto de vista deportivo, pero es discutible desde el punto de vista del corazón. Porque creo que en ese momento representaba lo más cercano a Diego dentro del campo de juego, de defender la ciudad, de poder luchar por títulos importantes. Por eso del amor se pasó directamente al odio".

Los mejores fragmentos de la charla de Bolavip con el Pampa Sosa: