Las cosas no salieron como Mauricio Pochettino esperaba tras su primera temporada en el Paris Saint Germain. El club francés ganó la Ligue 1, pero fue prematuramente eliminado de la UEFA Champions League por el Real Madrid de las heróicas.

Con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappe en el plantel, es difícil de entender cómo el equipo francés no puede trascender aún más en Europa. Las críticas de los medios franceses apuntan a (casi) todo el plantel, pero han sido específicamente duros con La Pulga y sus compatriotas argentinos.

Uno de ellos es Leandro Paredes. El campeón de América fue consultado por su futuro inmediato en el club luego de los rumores que señalan que habrá 'limpieza' de argentinos en el próximo mercado de pases.

"Todos los mercados dicen lo mismo, estamos acostumbrados. No sé quien lo tira, yo sigo acá, estoy muy bien. El entrenador me quiere, el club me quiere, ¿dónde voy a ir?", dijo en el Líbero Versus de TyC Sports.

Sin embargo, el 5 surgido en Boca aseguró que el llamado de un club podría hacerlo dudar: "Me gustaría jugar en el Real Madrid. Todo jugador sueña con vestir esa camiseta, es un club importantísimo, pero tengo mucho respeto por mi club, el PSG y estoy más que feliz acá". ¿Qué pasará?