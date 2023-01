La ausencia de Lionel Messi es una de las llamativas sorpresas del PSG para visitar al Chateauroux este viernes, por la Copa de Francia. Enterate las razones por las que el astro no será de la partida.

¿Por qué no juega Lionel Messi en PSG vs. Chateauroux por la Copa de Francia?

El París Saint-Germain hace su debut en la Copa de Francia 2022/23, visitando al humilde Chateauroux este viernes 6 de enero, por los 32avos de final de la competencia. Si bien se trata de un duelo eliminatorio, Lionel Messi no formará parte de la nómina parisina para el compromiso. Conocé los motivos por los que no estará en el once titular ni en el banco.

El astro argentino no será de la partida ante Chateauroux ya que el entrenador Christophe Galtier prefirió preservarlo para cuidar su integridad física, dada su reciente reincorporación a los entrenamientos del conjunto parisino. Según el propio director técnico, Messi regresará al primer equipo el próximo partido.

+ La probable formación de PSG ante Chateauroux por la Copa de Francia:

Con la baja confirmada de Lionel Messi, sumada a las ausencias de Neymar y Kylian Mbappé (también cuidados para el siguiente encuentro), esta es la posible alineación de PSG para enfrentar al Chateauroux: Keylor Navas; Nordi Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos, El Chadaille Bitshiabú; Fabián Ruiz, Danilo, Vittinha, Carlos Soler; Pablo Sarabia y Hugo Ekitike.

+ ¿Cuándo y a qué hora juegan Chateauroux vs. PSG por la Ligue 1?

El partido Chateauroux vs. París Saint-Germain tendrá lugar este viernes 6 de enero, por la fecha 17 de la Ligue 1 de Francia, desde las 17.00 hora Argentina.

Horario por país:

Argentina: 17.00 horas

17.00 horas Uruguay: 17.00 horas

17.00 horas Brasil: 17.00 horas

17.00 horas Chile: 17.00 horas

17.00 horas Paraguay: 17.00 horas

17.00 horas Bolivia: 16.00 horas

16.00 horas Venezuela: 16.00 horas

16.00 horas Colombia: 15.00 horas

15.00 horas Ecuador: 15.00 horas

15.00 horas Perú: 15.00 horas

15.00 horas México: 14.00 horas

14.00 horas Estados Unidos: 12.00 PT / 15.00 ET horas

12.00 PT / 15.00 ET horas España: 21.00 horas

+ ¿Qué canal transmite EN VIVO Chateauroux vs. PSG por la Ligue 1?

El partido Chateauroux vs. París Saint-Germain será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en Sudamérica (excepto Brasil, Paraguay y Bolivia) por DSports y DGo, y en Estados Unidos por FuboTV, Fox Soccer Plus, Fox Deportes y beIN Sports. En México y España no tendrá televisación.