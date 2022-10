Durante un mercado de pases marcados por grandes bombazos, uno de los nombres que más retumbó en la Serie A fue el Ángel Di María quien abandonó al PSG tras siete años y llegó a la Juventus como uno de los refuerzos estrellas del equipo. Sin embargo, el mal estado físico del argentino terminó perjudicando.

Con varias ausencias a causa de estas dolencias que sufrió a lo largo de los tres meses que lleva en el club, Di María solamente disputó 7 partidos con la camiseta de Juventus y esto llevó a que varios medios italianos comiencen a especular con su salida del club una vez finalizado el Mundial.

Sin embargo, estos rumores que se instalaron en las últimas horas poco duraron ya que el extremo argentino rompió el silencio y tomó la posta de la situación: "No se quien ha inventado que me voy en enero. Estoy muy feliz en este gran club", soltó Di María un tanto fastidioso por la situación.

Sumado a esto, el jugador que defenderá la camiseta de Argentina en el Mundial de Qatar le pidió a los hinchas que "no crean todo lo que leen porque eso no ayuda". Además, atacó a la prensa afirmando que buscan perjudicar: "Esto solo ensucia mi nombre y el nombre del club”.

Di María habló de su vuelta a Rosario Central

Sobre su vuelta a Rosario Central para jugar sus últimos cartuchos en el fútbol, Fideo Di María aclaró que, si bien "son declaraciones que hago desde que vine a Europa", él nunca habló de fechas: "No significa que me quiero ir hoy, tampoco me voy a ir en enero... cuando vuelva a estar bien físicamente volveré al equipo a dar lo mejor", afirmó.

El posteo de Di María confirmando su continuidad en Juventus