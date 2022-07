Antes de que ingresara Julián Álvarez, el Kun lo pidió en reiteradas oportunidades, imaginó su adaptación y hasta jugó con la gente. Algunos en el chat criticaron a la Araña y el ex Independiente y Atlético Madrid no dudó un segundo en cruzarlos.

Con su ya famosa "Kun Cam" en Star Plus, el ex delantero del City y la Selección Argentina brinda un show aparte. Enojos, gritos, festejos y diálogo constante con la gente. Por momentos, Agüero se roba el protagonismo del duelo. Y claro, para defender a sus ex compañeros de Selección no duda un segundo.

"Seguro es de Boca": la increíble reacción del Kun con un hincha que criticó a Julián Álvarez

"Dos cambios haría yo: Foden y Julián Álvarez", comentó Sergio Agüero cuando el reloj apenas marcaba 45 minutos. Claro, las dos modificaciones que terminó haciendo Pep y le dieron resultado (la Araña empató el partido). Aunque en el chat a un televidente no le gustó su opinión y el Kun lo cruzó sin pelos en la lengua.

"¿Cómo que Julián Álvarez es un perro?", dijo asombrado el goleador histórico del City mientras leía el chat. Y en broma lo cruzó: "Este seguro es de Boca, ja...". La realidad es que el tiempo terminó dándole la razón al ex Selección que podría pensar en ser DT.