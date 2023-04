Ya sin chances de pelear por la cima de la Premier League, el Manchester United de Erik Ten Hag afrontará la recta final de la temporada con la idea de meterse en la clasificación a UEFA Champions League y apostando todo a la Europa League. Sin embargo, el DT ya piensa en el futuro y comienza a ordenar las cosas.

Así como en su momento descartó a nombres fuertes como el de Cristiano Ronaldo, el entrenador neerlandés apunta los cañones a la temporada 2023/24 como la indicada para ir por la liga de Inglaterra y para esto realizará un fuerte cambio dentro de un plantel que podría perder hasta 13 jugadores.

Según se pudo conocer en la información de The Sun, Ten Hag borraría entre 13 y 15 jugadores para refundar el plantel y en la Argentina comenzaron las preocupaciones sobre cuál será el futuro de dos hombres de la Selección: Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho.

Sin embargo, para la calma de Lionel Scaloni y todos los fanáticos argentinos, el mismo medio confirma que Martínez y Garnacho son piezas fundamentales para el su futuro equipo por lo que no solo no se irán sino que serían habituales dentro del once. Siempre y cuando mantengan el nivel que demostraron hasta el momento.

Los jugadores que se irían del Manchester United

En cuanto a los que sí darían el adiós a los Diablos Rojos, los nombres fuertes que Ten Hag sacaría del club son: Harry Maguire, Antony Martial, Donny van de Beek, Aaron Wan-Bissaka y Brandon Williams, Anthony Elanga, Victor Lindelof, Phil Jones, Dean Henderson y Jadon Sancho.

Vale destacar que Alex Telles y Eric Bailly también dejarán el club de Manchester. Pero al estar en calidad de cedidos, los jugadores simplemente no renovarán sus vínculos dejando así a la institución.