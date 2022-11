Tremendo reproche de Bruno Fernández para Garnacho: "No tuvo la mejor actitud"

Alejandro Garnacho volvió a ser noticia después de haber convertido su primer gol en el Manchester United. Por la UEFA Europa League, el futbolista de 18 años se estrenó en las redes con una asistencia de Cristiano Ronaldo. Todo el mundo se alegró por él, pero el comentario de Bruno Fernandes no pasó desapercibido.

"Estoy muy contento con su actuación, fue una amenaza, marcó un gol y lo hizo bien en defensa. Fue un gran final, un gran ataque y realmente disfrutable", dijo el portugués apenas finalizó el encuentro. Luego vino un llamativo tirón de orejas.

"Al principio de la temporada no estaba en su mejor momento. En la pretemporada no tuvo la mejor actitud que debería tener, por eso no tuvo sus oportunidades. Ahora está entrenando mejor, con mejor actitud", soltó sobre el jugador que citó Scaloni este año.

Para cerrar su opinión sobre Garnacho, el mediocampista de la Selección de Portugal tiró: "Estuvo bien pero sabe que esperábamos mucho de él".