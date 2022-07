El ahora ex River fue presentado ante miles de hinchas citizens y dio sus primeras palabras dirigidas para ellos, ¡y hasta se animó al inglés!

A fines de enero, se confirmó tras múltiples intereses desde Europa que finalmente Julián Álvarez sería nuevo jugador del Manchester City. Clubes como el United y el Real Madrid habían posado sus ojos en la Araña, pero fue el conjunto ciudadano el que terminó por quedárselo debido a una de las ofertas más altas en la historia del fútbol argentino, ya que pagaron 22 millones de euros por su pase.

Sin embargo, River negoció con el City para quedárselo hasta mediados de este año, más precisamente hasta la culminación de los octavos de final de la Copa Libertadores, algo que finalizó hace menos de una semana con una sorpresiva eliminación en esa instancia ante Vélez. Y así como terminó la serie, tal como se estipulaba, Julián Álvarez armó la valija y partió rumbo a Manchester, donde lo estaban esperando con muchísima expectativa.

Este domingo, ante una multitud en la puerta del Etihad Stadium, el club Citizen hizo la presentación oficial de sus refuerzos, con Álvarez y Erling Haaland como principales caras. Para conocerlos un poco mejor, les pidieron a ambos que se presenten formalmente diciendo sus primeras palabras como futbolistas del club de Manchester, y Julián sin timidez lo hizo.

"Voy a dar lo mejor de mi para ayudar a mis compañeros y estar a disposición del DT. Muy contento de estar acá para seguir creciendo en este gran club, llegué ayer y traje el sol, ja", comenzó de manera cómica y convincente, y luego siguió: "Hay muchos jugadores argentinos que hicieron historia en este club, como Agüero y Otamendi. Vengo a hacer mi propio camino y ojalá me vaya tan bien como a ellos. Voy a dar lo mejor para seguir en lo más alto".

Por último, para despedirse de los miles de fanáticos que asistieron al evento, se animó al inglés soltando la frase "Come on City, Manchester is blue", es decir "Vamos City, Manchester es azul", en clara alusión a una chicana al rival de ciudad, el United. Julián usará la camiseta número 19 en el club, la cual también posó en la presentación. Los hinchas, ¡fascinados con Álvarez!