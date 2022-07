Manchester City enfrentaba al Liverpool por la final de la Community Shield, iba perdiendo 1-0 y Erling Haaland se comió un gol insólito. Claro, el Kun no se la perdonó al aire de Star Plus, se agarró la cabeza y gritó ¿¡Qué hizo!?". ¡Ese el argentino lo hacía!

Cada Kun Cam es un show aparte. Espontáneo y sin filtros, el ídolo del Manchester City suele dejar mucha tela para cortar. Y en esta oportunidad, con los nervios de una final ante el Liverpool, no dudó en lamentarse por el tanto que falló el noruego.

VIDEO | La indignación del Kun Agüero por un gol que se perdió Haaland: "¿¡Qué hizo!?"

"Qué lindo centro", arrancó el comentario del Kun. Luego, el noruego practicó una pirueta en el área chica y el ex Independiente se agarró la cabeza. "Mirá el gol que se erró Haaland... ¿¡Qué hizo!?", dijo lamentándose. Y siguió en la repetición de la TV.

Entre la broma y el lamento, Agüero analizó la jugada: "¿Qué hizo? Tuvo dos. Es tan zurdo que... Yo no sé por qué no fue con la derecha". Claro, el 9 no lo puede comprender. ¡Lo que darían los Ciudadanos para que esa le quedara picando al Kun!