El arquero del seleccionado argentino no pudo evitar la derrota ante Fulham, pero dejó destello de su calidad con esta enorme atajada.

VIDEO | La tremenda atajada del Dibu no le sirvió al Villa, que se quedó sin DT

No viene siendo la mejor temporada para el Aston Villa. Esto nos incumbiría muy poco de no ser porque su arquero y uno de sus estandartes no es otro que Emiliano Martínez, arquero titular de la Selección Argentina en el Mundial.

El campeón que logró ganarse el corazón de la gente en aquellos penales ante Colombia sacó la cara por los suyos en lo que fue derrota por 3 a 0 como visitante frente al Fulham en un encuentro que los deja en el puesto 17 de la tabla de posiciones.

Ni siquiera su terrible atajada en un tiro libre alcanzó para detener el aluvión de los Cottagers, quienes se ubican ahora en el lugar número 9 de la tabla de posiciones habiendo ya disputado once encuentros en esta campaña.

El Villa está a nada de caer en los puestos de descenso. Está por encima del Wolves apenas por la diferencia de gol y a solo 3 puntos del colista, Nottingham Forest. Frank Lampard renunció a su cargo como entrenador y el Dibu se queda sin DT a pocos días de Qatar. ¿Qué pasará?

+ La atajada: