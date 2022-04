Fiel a su carácter, el entrenador del Marsella no se guardó nada desde el banco en el duelo de la fecha en la Ligue 1.

El partido del fin de semana en Francia tuvo lugar en el Parque de los Príncipes durante este domingo. Paris Saint-Germain, líder indiscutido de la Ligue 1, recibió a su escolta, el Olympique de Marsella, en un duelo que podría sentenciar el futuro del campeonato mientras el conjunto parisino comenzó el encuentro 12 puntos por encima de su rival de turno.

La previa del clásico francés volvió a estar invadida por el "morbo" que reina con la relación de Jorge Sampaoli, DT de los "Focenses", y Lionel Messi tras lo sucedido en el extraño Mundial de Rusia 2018. Al igual que en el último cruce entre ambos equipos, los argentinos no tuvieron ningún tipo de contacto en la antesala al partido y volvieron a dejar en claro cómo es que se llevan pasada su experiencia conjunta en la Albiceleste.

El encuentro en París no tuvo grandes emociones. Neymar abrió el marcador a los 12 minutos y, a la media hora de encuentro, Caleta-Car puso las cosas en tablas. Luego de dos goles anulados a la "Pulga", Mbappé se encargó de ejecutar el penal que fue sancionado a pocos minutos del descanso y lo canjeó por gol. Un triunfo que prácticamente define la Ligue 1.

A pesar del bajo nivel de espectáculo, Jorge Sampaoli no decepcionó desde el banco de los suplentes mientras la temperatura del partido iba en alza. Cuando quedaba media hora de cotejo en la capital, el DT del Marsella explotó contra el árbitro François Letexier luego de que no le sancionaran algunas faltas a su equipo. "¡Tiene miedo! Tiene miedo de dirigir", le dijo el de Casilda al colegiado que, afortunadamente para el entrenador, no le mostró ninguna tarjeta. Un temperamento que lo caracteriza.