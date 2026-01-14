Albacete 1-1 Real Madrid EN VIVO vía Flow Sports por los octavos de final de la Copa del Rey: minuto a minuto

El elenco de la Segunda División de España viene de eliminar a Celta de Vigo por penales en los 16avos de final. Previo a esto, venció a Leganés y a Unión Deportiva San Fernando.

Tras la destitución de Xabi Alonso, el español que estaba a cargo del Castilla fue anunciado como DT del primer equipo hasta el final de la temporada. Hoy será su debut tras estar en un solo entrenamiento al mando.

Tanto los jugadores de Albacete como los de Real Madrid realizan los primeros movimientos precompetitivos en el campo de juego.

Tras casi un mes sin ir desde el arranque, el delantero argentino tendrá la posibilidad de mostrarse bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa. La última vez que fue titular fue el 17 de diciembre por Copa del Rey ante Talavera.

El francés, que jugó 15 minutos ante Barcelona en la derrota de la Supercopa, no estará presente ya que no se recuperó al 100% del esguince de rodilla que sufrió.

El defensor del Madrid chocó su cabeza con Pacheco y quedó tendido en el suelo, por lo que los médicos ingresaron a atenderlo.

Villar le ganó a todos de cabeza y pone el 1 a 0 para el local.

En el marco de los octavos de final de la Copa del Rey, en el Estadio Carlos Belmonte, Real Madrid, con el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador, visita a Albacete por un lugar en la próxima instancia. El encuentro comienza a las 17.00 horas de Argentina, será dirigido por Víctor García Verdura y podrá verse a través de Flow Sports.