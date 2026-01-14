En el marco de los octavos de final de la Copa del Rey, en el Estadio Carlos Belmonte, Real Madrid, con el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador, visita a Albacete por un lugar en la próxima instancia. El encuentro comienza a las 17.00 horas de Argentina, será dirigido por Víctor García Verdura y podrá verse a través de Flow Sports.
Albacete 1-1 Real Madrid EN VIVO vía Flow Sports por los octavos de final de la Copa del Rey: minuto a minuto
En el debut de Álvaro Arbeloa, el Merengue visita al elenco de segunda división por un lugar en los cuartos de final del certamen.
45+4' ¡Final del primer tiempo!
Al cabo de la primera mitad, Real Madrid y Albacete igualan 1 a 1.
47' ¡Gol de Real Madrid!
Mastantuono capturó un rebote dentro del área y empata el partido.
42' ¡Gol de Albacete!
Villar le ganó a todos de cabeza y pone el 1 a 0 para el local.
37' Lizoain salvó a Albacete
Güler se metió al área, metió un centro punzante y el arquero anticipó la llegada goleadora de García.
31' Respondió Albacete
Bernabéu guapeó y cerca de la medialuna remató apenas desviado.
26' Lo tuvo Valverde
El uruguayo volvió a rematar de media distancia y el arquero contuvo en un tiempo.
23' El Madrid domina pero no lastima
El Merengue tiene la pelota pero no logra superar el cerrojo defensivo que propuso Albacete.
16' Asencio encendió las alarmas
El defensor del Madrid chocó su cabeza con Pacheco y quedó tendido en el suelo, por lo que los médicos ingresaron a atenderlo.
12' Cerca Albacete del primero
Lazo remató dentro del área y la pelota pasó cerca del palo izquierdo.
6' Avisó Valverde
El capitán del Merengue probó de zurda, de media distancia y la pelota pasó cerca.
0' ¡Comenzó el partido!
Ya se juegan los primeros 45 minutos en Albacete.
Salen los equipos a la cancha
Encabezados por sus capitanes, Albacete y Real Madrid saltan al campo de juego.
Vuelven los equipos al vestuario
Tras realizar la entrada en calor, los jugadores de Albacete y Real Madrid vuelven al vestuario para ultimar detalles.
Mbappé, la baja de renombre en el Madrid
El francés, que jugó 15 minutos ante Barcelona en la derrota de la Supercopa, no estará presente ya que no se recuperó al 100% del esguince de rodilla que sufrió.
Mastantuono vuelve a la titularidad
Tras casi un mes sin ir desde el arranque, el delantero argentino tendrá la posibilidad de mostrarse bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa. La última vez que fue titular fue el 17 de diciembre por Copa del Rey ante Talavera.
Los equipos realizan la entrada en calor
Tanto los jugadores de Albacete como los de Real Madrid realizan los primeros movimientos precompetitivos en el campo de juego.
La formación de Albacete
El local sale a la cancha con: Raúl Lizoain; Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Carlos Neva, Dani Bernabéu; Ale Meléndez, Antonio Pacheco, Javi Villar, Capi; José Carlos Lazo y Dani Escriche.
La formación confirmada de Real Madrid
El Merengue saldrá a la cancha con: Andriy Lunin; David Jiménez, Raúl Asencio, Dejan Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Jorge Cestero, Arda Guler; Franco Mastantuono, Gonzalo García y Vinícius Jr.
Arbeloa debuta en el Madrid
Tras la destitución de Xabi Alonso, el español que estaba a cargo del Castilla fue anunciado como DT del primer equipo hasta el final de la temporada. Hoy será su debut tras estar en un solo entrenamiento al mando.
Así llega Albacete
El elenco de la Segunda División de España viene de eliminar a Celta de Vigo por penales en los 16avos de final. Previo a esto, venció a Leganés y a Unión Deportiva San Fernando.
Palabra autorizada