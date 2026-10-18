Alineaciones de Celta y Alavés para el duelo de la jornada 9 de la LaLiga

Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio Balaidos por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Celta recibe a Alavés este domingo 18 de octubre desde las 11:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de empatar 0-0 con Elche y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Alavés viene de caer 1-2 ante Atlético de Madrid y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Celta y Alavés

Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Sebastián Cáceres, Yoel Lago, Marcos Alonso, Álvaro Núñez, Aleix Febas, Hugo Burcio, Javi Galán, Ferran Jutglà, Iago Aspas, Hugo Álvarez. DT: Claudio Giráldez.

Alavés (5-3-2): Antonio Sivera, Facundo Tenaglia, Jonny Otto, Ville Koski, Nicolás Valentini, Abde Rebbach, Denis Suárez, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Toni Martínez, Lucas Boyé. DT: Quique Flores.

Bajas y ausentes de Celta y Alavés

Celta:

Carl Starfelt (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Miguel Román (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Jones El-Abdellaoui (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)

Alavés:

Facundo Garcés (rotura de ligamentos cruzados)

Mikel Rodríguez (rotura de ligamentos cruzados)

Ángel Pérez Hidalgo (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Celta y Alavés: todo lo que hay que saber

Día: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 11:15 (hora de Argentina)

11:15 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Balaidos

Estadio Balaidos Historial: 40 cruces — Celta ganó 16, Alavés ganó 13 y empataron 11

40 cruces — Celta ganó 16, Alavés ganó 13 y empataron 11 Último antecedente: 22/03/2026: Celta 3-4 Alavés

22/03/2026: Celta 3-4 Alavés Próximo partido de Celta: vs. Betis, domingo 25 de octubre

vs. Betis, domingo 25 de octubre Próximo partido de Alavés: vs. Málaga, viernes 23 de octubre