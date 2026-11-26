Celta y Bournemouth se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Estadio Balaidos por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Celta recibe a Bournemouth este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de caer 1-2 ante Union Saint-Gilloise y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Bournemouth viene de ganarle 3-1 a Sparta y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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