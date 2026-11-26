Celta y Bournemouth se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Bournemouth este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta se juega buena parte de sus chances de clasificación en casa, contra un rival que viene de otra categoría en este arranque de Europa League.

Con apenas 3 puntos en cuatro fechas, los gallegos necesitan sumar de local sí o sí si quieren meterse entre los puestos que dan el pase a la siguiente ronda.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega golpeado. Perdió sus últimos dos partidos en Balaídos, ante Union Saint-Gilloise y Juventus, y la única alegría reciente fue ese triunfo como visitante frente al Celtic. Está 27° con 3 unidades, un andar irregular que lo obliga a ganar en casa para no quedar afuera de la pelea.

Enfrente aparece un Bournemouth que no pierde hace rato en esta competencia. Viene de golear 3-0 al Milan y al Sturm Graz, y de sumar un triunfo más como visitante ante el Sparta. Con 12 puntos y el segundo puesto de la tabla, el equipo inglés se metió de lleno en la pelea por los primeros lugares y llega a Vigo como claro favorito.

Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Celta y Bournemouth se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4 .

y . Celta suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Bournemouth suma 12 puntos tras vencer a Sparta, Milan y Sturm Graz.