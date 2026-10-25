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Alineaciones de Celta y Betis para el duelo de la jornada 10 de la LaLiga

Celta y Betis se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Balaidos por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Celta Vigo vs. Betis, LaLiga
Celta Vigo vs. Betis, LaLiga

Celta recibe a Betis este domingo 25 de octubre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de ganarle 2-1 a Alavés y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Betis viene de caer 2-5 ante Barcelona y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Celta y Betis

Celta (3-4-2-1): Ionuț Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Sergio Carreira, Pablo Durán, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Williot Swedberg, Javi Galán, Ferran Jutglà. DT: Claudio Giráldez.

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Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles, Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Francisco García, Marc Roca, Isco, Pablo Fornals, Antony, Troy Parrott, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.

Bajas y ausentes de Celta y Betis

Celta:

  • Borja Iglesias (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Carl Starfelt (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Miguel Román (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Jones El-Abdellaoui (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)
  • Pablo Meixús (expulsión; vuelve en 1 fecha)
  • Seyni Mbaye Ndiaye (ausencia)

Betis:

  • Júnior Firpo (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Facundo Bernal (lesión en el gemelo)
  • Aitor Ruibal García (lesión de meniscos)
  • Ismael Barea (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)

La previa de Celta y Betis: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 12:15 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Balaidos
  • Historial: 54 cruces — Celta ganó 19, Betis ganó 17 y empataron 18
  • Último antecedente: 15/03/2026: Betis 1-1 Celta
  • Próximo partido de Celta: vs. Rayo Vallecano, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Betis: vs. Málaga, sábado 31 de octubre
Redacción Bolavip
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