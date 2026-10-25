Alineaciones de Celta y Betis para el duelo de la jornada 10 de la LaLiga

Celta recibe a Betis este domingo 25 de octubre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de ganarle 2-1 a Alavés y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Betis viene de caer 2-5 ante Barcelona y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Celta y Betis
Celta (3-4-2-1): Ionuț Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Sergio Carreira, Pablo Durán, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Williot Swedberg, Javi Galán, Ferran Jutglà. DT: Claudio Giráldez.
Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles, Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Francisco García, Marc Roca, Isco, Pablo Fornals, Antony, Troy Parrott, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.
Bajas y ausentes de Celta y Betis
Celta:
- Borja Iglesias (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Carl Starfelt (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Miguel Román (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Jones El-Abdellaoui (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Pablo Meixús (expulsión; vuelve en 1 fecha)
- Seyni Mbaye Ndiaye (ausencia)
Betis:
- Júnior Firpo (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Facundo Bernal (lesión en el gemelo)
- Aitor Ruibal García (lesión de meniscos)
- Ismael Barea (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)
La previa de Celta y Betis: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 12:15 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Balaidos
- Historial: 54 cruces — Celta ganó 19, Betis ganó 17 y empataron 18
- Último antecedente: 15/03/2026: Betis 1-1 Celta
- Próximo partido de Celta: vs. Rayo Vallecano, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Betis: vs. Málaga, sábado 31 de octubre