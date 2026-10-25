Alineaciones de Celta y Betis para el duelo de la jornada 10 de la LaLiga

Celta y Betis se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Balaidos por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Celta recibe a Betis este domingo 25 de octubre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de ganarle 2-1 a Alavés y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Betis viene de caer 2-5 ante Barcelona y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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