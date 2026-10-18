Alineaciones de Real Madrid y Sevilla para el duelo de la jornada 9 de la LaLiga

Real Madrid recibe a Sevilla este domingo 18 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 1-0 a Villarreal y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Sevilla viene de empatar 3-3 con Levante y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Real Madrid y Sevilla
Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Kylian Mbappé, Yan Diomande. DT: José Mourinho.
Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Gallo López, Kike Salas, Gabriel Suazo, Arouna Sangante, Youssouf Fofana, Lucien Agoumé, Chidera Ejuke, Robbie Ure, Félix Correia. DT: Luis García Plaza.
Bajas y ausentes de Real Madrid y Sevilla
Real Madrid:
- Ferland Mendy (lesión)
- Raúl Asencio (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)
- Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Vinícius Júnior (expulsión; vuelve en 4 fechas)
Sevilla:
- Miguel Sierra (lesión; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Marcos Teixeira Marcão (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
La previa de Real Madrid y Sevilla: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Santiago Bernabeu
- Historial: 68 cruces — Real Madrid ganó 47, Sevilla ganó 15 y empataron 6
- Último antecedente: 17/05/2026: Sevilla 0-1 Real Madrid
- Próximo partido de Real Madrid: vs. Barcelona, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Sevilla: vs. Osasuna, lunes 26 de octubre