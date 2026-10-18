Alineaciones de Real Madrid y Sevilla para el duelo de la jornada 9 de la LaLiga

Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio Santiago Bernabeu por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Madrid recibe a Sevilla este domingo 18 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 1-0 a Villarreal y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Sevilla viene de empatar 3-3 con Levante y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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