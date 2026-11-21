Sevilla recibe a Betis este sábado 21 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El derbi sevillano llega con el Betis metido en zona europea y un Sevilla que necesita reencontrarse con el triunfo para no perderle pisada a la pelea de arriba.
No es un partido más: ganar el derbi siempre pesa en la ciudad, pero esta vez además hay puntos de peso específico en la tabla para ambos.
La actualidad de ambos equipos
El Sevilla llega golpeado en su confianza. Viene de empatar sin goles ante Alavés y antes había caído feo, 1-3 como visitante frente a Getafe, aunque en el medio había mostrado algo de solidez con el triunfo ante Osasuna. Está sexto con 18 puntos, a tiro de los puestos europeos, pero necesita ganar en casa para no quedar relegado en esa pelea.
El Betis, en cambio, llega lanzado. Ganó sus últimos dos compromisos, incluyendo un claro 2-0 como visitante ante Elche, y antes había sumado otro triunfo ante Málaga. Es cuarto con 26 puntos y ya empieza a mirar de cerca a los de arriba, algo que lo pone en el rol de equipo en alza dentro de este clásico.
El historial entre Sevilla y Betis
La historia del derbi sevillano tiene ventaja clara para el local de este sábado: de 62 enfrentamientos, el Sevilla ganó 27 contra 13 del Betis, con 22 empates en el medio. También en lo goleador el Sevilla saca diferencia, con 89 tantos convertidos frente a 59 del Betis.
En los cruces más recientes la paridad se nota más. El último antecedente terminó 2-2, y antes hubo un 0-2 a favor del Betis como visitante en Sevilla. La racha corta no refleja tanto la superioridad histórica como un presente más parejo entre ambos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/03/2026
|Betis vs. Sevilla
|2-2
|Primera División
|30/11/2025
|Sevilla vs. Betis
|0-2
|Primera División
|30/03/2025
|Betis vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|06/10/2024
|Sevilla vs. Betis
|1-0
|Primera División
|28/04/2024
|Betis vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|12/11/2023
|Sevilla vs. Betis
|1-1
|Primera División
|03/08/2023
|Sevilla vs. Betis
|1-0
|Club Friendlies
|21/05/2023
|Sevilla vs. Betis
|0-0
|Primera División
|06/11/2022
|Betis vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|27/02/2022
|Sevilla vs. Betis
|2-1
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Alavés vs. Deportivo La Coruña — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Valencia — sábado 21 de noviembre, 12:15 hs
- Real Madrid vs. Celta — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Sevilla y Betis se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Sevilla suma 18 puntos en el torneo.
- Betis suma 26 puntos en el torneo.