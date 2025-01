Antes de enfrentar al Salzburgo, De Paul fue consultado sobre una posible salida de Atlético de Madrid

Rodrigo De Paul ha logrado equilibrar en la presente temporada la balanza de rendimientos entre la Selección Argentina y el Atlético de Madrid, algo que anteriormente le demandaban tanto los hinchas Colchoneros como desde la prensa española. Así se ganó el status de indiscutible para Diego Simeone y cambió murmullos por aplausos en las tribunas.

También por ese salto de rendimiento en Europa, el mediocampista de 30 años ha visto aparecer varios pretendientes en el mercado. Recientemente, el diario Marca publicó que desde el club rechazaron una oferta de 25 millones de euros del West Ham para su fichaje inmediato.

Con contrato hasta junio de 2026, el periodo de transferencias de final de temporada podría representar entonces la última oportunidad de que Atlético de Madrid recupere, total o parcialmente, los 36 millones de euros invertidos para su fichaje desde Udinese. Pero esa ha dejado de ser la prioridad de la directiva en torno al jugador, pues ahora priorizan su importancia para el equipo y el rol de líder que ha sido capaz de asumir.

Previo al duelo de Champions League de este miércoles ante RB Salzburgo, De Paul fue consultado precisamente sobre su futuro, especialmente por dónde cree que continuará su carrera una vez que finalice su vínculo con el equipo que de ganar hoy asegurará su boleto a los octavos de final de la competición europea.

Rodrigo De Paul también se ha convertido en motor del Atlético de Madrid.

“Siempre pienso en objetivos a corto plazo. Sería un error pensar más allá del partido de mañana (hoy). Va a ser un día importante para nosotros. Queremos competir en todo lo que jugamos, así que la energía y mi cabeza está puesta en lo inmediato, que es el partido”, expresó en la conferencia de prensa que brindó junto a Diego Simeone en suelo austriaco.

Su rol de liderazgo

De Paul también se refirió a su buena actualidad y al papel que le toca desempeñar dentro del plantel que comanda Simeone. “Siempre me he sentido y me han hecho sentir una parte importante del equipo. Creo que en los grupos cada uno tiene un rol e intenta cumplirlo. A mí me gusta que me exijan, sé qué es lo que puedo dar“, comenzó diciendo.

Y agregó: “Jamás me conformé en mi carrera ni lo voy a hacer ahora. Quiero siempre que todo vaya mejor. Me siento cómodo, me siento contento. Es verdad que cuando la gente te valora lo que hacés es una satisfacción, pero lo más importante es cómo le va al Atlético de Madrid y lo está haciendo muy bien”.