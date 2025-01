Nació en España, Scaloni lo citó a la Selección Argentina y ahora apuntó contra Vinícius: “Lo noquearía en 10 segundos”

El próximo jueves, por la Supercopa de España, se verán las caras Real Madrid y Mallorca y todo indica que habrá más de un cruce entre Pablo Maffeo y Vinícius. El lateral, nacido en España, pero que fue convocado por Scaloni a la Selección Argentina en 2023, es picante y no se achica, lo mismo pasa con el brasileño, por tal motivo ya tienen más de un antecedente y se estima que habrá un nuevo round la próxima vez que se vean las caras

Pablo Maffeo es aficionado del boxeo y en dialogó con Indómitos TV le consultaron si participaría del evento La Velada del Año, que organiza Ibai Llanos: “Me gustaría. De hecho, estoy pensando en hacer una pelea solo para saber qué se siente… la adrenalina esa. Tendría que hablar con el club, pero tendría ganas de ir”. Pero también le preguntaron si se subiría al ring con Vinícius: “Sería en un mundo aparte, en una vida de ficción, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia seguramente. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda, lo noquearía en 10 segundos”.

Maffeo y el racismo en el fútbol español

Al lateral del Mallorca le consultaron si considera que LaLiga es racista y su respuesta fue contundente: “No creo que sea un país racista porque aquí todo el mundo llega y te dan oportunidades. No es un país racista. A parte, tú ves los equipos de fútbol y hay jugadores de todas las nacionalidades. Hay africanos, asiáticos, sudamericanos, europeos… hay de todo, entonces, no es racista. Obviamente, como en todos lados, hay cuatro tontos que sí que lo son, pero esos los hay en España, Alemania, Francia, en Brasil, en todos lados. Eso, por desgracia, no se va a extinguir”.

En relación al caso particular de Vinícius, Maffeo afirmó: “Yo creo que a él le afecta. Obviamente, no es agradable. Yo si voy a África y me llaman blanquito de mierda, pues me afectará porque al final soy una persona como todos los demás. Creo que a él le afecta, está mal y hay que condenarlo. Vinicius lo expone y en ese sentido creo que sí lo está haciendo bien porque está luchando contra algo que es realmente importante”.

Además, agregó: “En eso Vinicius no debe, ni tiene, ni creo que provoca nada en ese tema. Se equivocará en otras cosas como nos equivocamos todos, a lo mejor en la manera de hablarle a los jugadores o a los árbitros, por ejemplo. Pero en el tema del racismo no tiene que jugar con eso, ni lo hace, porque creo que sería un error por su parte”.

Maffeo, sobre Mbappé

“Necesita un proceso de adaptación, es humano. Ha cambiado París por Madrid, ha cambiado de idioma aunque él habla muy bien el español, jugadores, LaLiga, cultura… Todo. Hay muy poca gente que se adapta tan rápido y tan bien, además al Real Madrid que es lo más arriba, el Top. Yo creo que poco a poco va a ser mejor”, dijo Maffeo al ser consultado por el presente de Mbappé en el Real Madrid.

