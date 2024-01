El entrenador alemán Jürgen Klopp confirmó este viernes que una vez finalizada la temporada dejará de ser el entrenador del Liverpool, club al que llegó en octubre de 2015 tras un exitoso ciclo en el Borussia Dortmund y con el que se confirmó como uno de los mejores entrenadores del mundo, conquistando un total de cuatro títulos nacionales y tres internacionales, incluida la Champions League de la temporada 2018/2019 y el Mundial de Clubes en 2019.

Con Liverpool en la primera posición de la Premier League, con cinco puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores que son Manchester City, Arsenal y Aston Villa, el ganador del premio The Best a mejor entrenador en 2019 y 2020 sorprendió haciendo el anuncio a la propia prensa oficial del club, lo que explica que su decisión ya había sido comunicada con anterioridad a la directiva.

“Voy a dejar el club al final de la temporada”, dijo mirando a cámara. “Puedo entender que sea un shock para muchas personas en este momento, pero obviamente puedo explicarlo. Amo absolutamente todo de este club. Amo todo de la ciudad. Amo todo de los aficionados. Amo el equipo. Amo el grupo de trabajo. Todo”, continuó.

Y explicó: “Que me haya convencido de tomar la decisión tiene que ver con que siento que estoy quedándome sin energía. No tengo ningún problema ahora. Yo lo sabía desde hace tiempo y tenía que anunciarlo en algún momento. Sé que no pudo hacer el trabajo una y otra vez. Después de todo el tiempo que pasamos juntos, el respeto y el amor creció y lo menos que les debo es la verdad”.

Durante la charla que Jürgen Klopp mantuvo con la prensa oficial del club deslizó también el momento en que la posibilidad de dar un paso al costado comenzó a dar vueltas en su cabeza: “Cuando nos sentamos a hablar de posibles fichajes y de la próxima pretemporada me surgió un pensamiento: ‘ya no estoy seguro de estar aquí’. Y me sorprendió a mí mismo y empecé a pesar en ello. La temporada pasada fue súper difícil y en otro equipo probablemente la decisión habría sido marcharme. No en el Liverpool. Para mí fue súper importante ayudar a que el equipo vuelva a encarrilarse. Sólo pensaba en ello. Este equipo tiene un potencial enorme y buena edad. Entonces, pude pensar en mí mismo otra vez y este fue el resultado. No es lo que quiero hacer, es simplemente que creo que es cien por ciento lo correcto“, señaló.

Klopp pidió especialmente por Mac Allister en Liverpool

El fichaje de Alexis Mac Allister con Liverpool a mediados de 2023 fue pedido especialmente por Jürgen Klopp, quien siempre fue elogioso de las condiciones del mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina.

“Tenemos un jugador increíble, en una posición central, que encuentra pases, que piensa como atacante y esas cosas. ¿Querés tener ahí a alguien que solo derriba jugadores y cuando tenemos la pelota dice ‘ya hice mi trabajo, denme un descanso’, o cosas así? No es tan fácil”, había declarado el entrenador a fin de año sobe el rol que le asignaba al argentino en el equipo.

También Mac Allister se había referido a la buena relación que mantenía con el entrenador y que incluso llamaba la atención de sus propios compañeros: “Muchos se burlan de mí porque dicen que ahora es mi papá. La relación con él es perfecta. Es una persona muy carismática, que siempre trata de estar cerca de los jugadores”, había manifestado.