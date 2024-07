El inicio de una nueva temporada siempre marca una oportunidad para los clubes. Una oportunidad para reafirmar lo que se viene haciendo o, en otros casos, una oportunidad para iniciar de cero y volver a optar por grandes cosas. Este último caso es el del Manchester United, que intentará regresar a los primeros planos del fútbol inglés y lo hará con una flamante equipación.

Los Red Devils presentaron este jueves su nueva camiseta suplente, la cual los acompañará durante toda la Temporada 2024/25, y tanto Alejandro Garnacho como Lisandro Martínez, los dos argentinos del plantel, participaron como modelos de esta osada indumentaria.

Será azul, algo que no se ve con frecuencia por esa parte de Manchester, y un color con el que Old Trafford no está muy familiarizado. De hecho, es la primera vez que el azul es el color predominante en la camiseta suplente del Manchester United desde la temporada 2016/17. Es cierto que en la 18/19 y 21/22 también vistieron de ese color, pero era la tercera indumentaria.

La nueva camiseta del Manchester United

La camiseta del Manchester United para la Temporada 2024/25.

Desde adidas detallaron que la prenda tiene una trama formada a partir de la letra M, en imprenta mayúscula. Obviamente, la letra inicial del nombre del equipo. También explicaron que la idea era crear un aspecto noventero en conjunto con el cuello polo.

Los detalles, como el escudo, los logos, tiras, sponsors y hasta el diablo en la nuca se reflejan en un color plateado, bastante sobrio. Con ello buscan que el color base y la trama de la camiseta se lleven el protagonismo.

Camiseta suplente del Manchester United – Temporada 2024/25

Pretemporada en Estados Unidos

Manchester United viaja a Estados Unidos para iniciar su pretemporada, donde disputará partidos amistosos ante Arsenal, Real Betis y Liverpool. Servirá para probar el equipo de Erik ten Hag con la reincorporación de Jadon Sancho, a la espera de llegada de refuerzos, y también la presentación de esta nueva indumentaria.

En cuanto a Garnacho y Lisandro Martínez, que siguen de licencia tras la Copa América, habrá que ver si se suman a la pretemporada en Estados Unidos o se reincorporan recién una vez que los Red Devils regresen a Inglaterra.