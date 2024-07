Recuerdo que esto empezó con aquel cantito de todas las hinchadas contra Boca: “Son la mitad más uno de Bolivia y Paraguay, yo me pregunto che negro sucio si te bañás, lavate el culo con agua ras”. Hay que decir que en los ’80, el mundo del fútbol festejaba esa canción y se reía de discriminar a los hinchas de Boca y también a las comunidades de Bolivia y Paraguay.

Sin ir más lejos, en esta Copa América, los hinchas chilenos y colombianos cantaban “el que no salta es argentino y maricón”. Algo que para 2024 está totalmente pasado de moda. Ese chip machista y discriminador está de más.

Hablando de Enzo Fernández, me gustó que el presidente de la nación, Javier Milei, saliera a bancarlo. Me gustó también lo que dijo la vicepresidenta Victoria Villarruel porque dijo una gran verdad. En la Eurocopa, todas las potencias como Inglaterra, Francia, España, Alemania, Suiza, entre otras, tienen jugadores nacidos en África. ¿Esto es un delito? no. ¿Es reglamentario? sí. Lo que está mal es discriminarlos por eso. Pero no se puede negar que es un fenómeno que existe.

Mi veredicto es que Enzo Fernández es inocente, pero la bajada de línea que tiene que mandar todo el fútbol argentino es que esta canción no va más. Como tampoco se puede cantar más canciones como la de “esta noche nos cogemos a los negros de Brasil”, son temas que pasaron. Son del pasado.

Enzo inocente. No me gustó que la gente de River cante la canción contra Francia en el entretiempo, el cambio es cultural. Hay cosas que no van más.