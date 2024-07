Los Pumas Seven ya calentaron el cruce con Francia en los Juegos Olímpicos: "No sé si están heridos por Messi o por la Copa del Mundo"

La derrota que dejó al equipo Seven de Los Pumas en la segunda posición del Grupo B en los Juegos Olímpicos de París marcó un cruce de cuartos de final ante Francia, que finalizó en la segunda posición del Grupo C, que estará marcado por el morbo que genera no solo la última final del Mundial de fútbol de Qatar, sino también el trato recibido por Lionel Messi durante su paso por PSG y la actual polémica que se generó en torno de la consagración de Argentina en la Copa América de Estados Unidos, en que Enzo Fernández quedó expuesto por transmitir desde sus redes sociales el preciso instante en que se dedicaba una canción al seleccionado francés que derivó en una denuncia por racismo ante FIFA.

No ha sido casualidad, entonces, que en los diferentes eventos deportivos que contaron con participación argentina en los Juegos se hayan escuchado silbidos y abucheos desde las tribunas. Lo sufrió el equipo de Javier Mascherano en su estreno, también marcado por la polémica, ante Marruecos. Y lo han sufrido Los Pumas 7s en sus primeros partidos en la competencia. Pero lejos de amedrentarse, ya hubo varias respuestas al trato recibido.

Quien no tardó en calentar el duelo de cuartos de final ante Francia desde que quedó decidido el cruce fue Marcos Moneta, quien desde el mismísimo terreno de juego del Stade de France se permitió chicanear a los aficionados galos con un mensaje cargado de tintes futboleros. “Me encanta el ambiente, lo disfruto un montón. No sé si están heridos por Messi y por la Copa del Mundo, o porque no les gustamos”, dijo el jugador en diálogo con Olympics.

“Tal vez estén asustados por nosotros. No lo sé”, anticipó Moneta antes de enviar un mensaje a los hinchas argentinos. “Gracias por el apoyo que me dieron en estos últimos meses. Gracias también por apoyar al equipo. Feliz de estar acá de vuelta en la cancha. Un abrazo grande. Vamos a ir por todo”, señaló.

Marcos Moneta volvió tras tres meses de inactividad y marcó un try ante Kenia.

Francia, tierra hostil

En el primer turno de este jueves, el seleccionado argentino de rugby sintió la hostilidad del público francés apenas saltó al terreno de juego para enfrentar a Australia. Los silbidos y los abucheos fueron incluso más notorios que en los encuentros anteriores, en los que habían registrado victorias ante Kenia y Samoa.

Se espera que el ambiente sea todavía más hostil al momento de enfrentar al seleccionado local en un partido de eliminación directa, programado para las 16.30, pero Los Pumas ya han demostrado sentirse cómodos con la situación, que incluso podría envalentonarlos para dar el primer gran golpe en la competencia.