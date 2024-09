En la última de las emisiones de su canal de Youtube, Cristiano Ronaldo volvió a hablar del retiro del fútbol profesional, no para ponerle fecha de finalización a su carrera, a la que él mismo se encargó de aclarar que todavía le quedan algunos años por delante, sino para reflexionar sobre cómo se ha ido preparando para ese momento.

Consultado por su excompañero en Manchester United Rio Ferdinand, a quien ha elegido como ladero para lanzarse al mundo del stream, sobre sus temores y lo que cree que más extrañará cuando finalmente decida colgar los botines, el astro portugués mostró tener una única preocupación, aunque para nada menor.

“Creo que lo que más voy a extrañar es no tener la adrenalina de estar en el estadio, de estar nervioso. Ya sabes. Creo que eso es lo que más voy a extrañar porque en otras partes lo tengo bien controlado”, se sinceró el delantero de 39 años que milita actualmente en Al Nassr.

“Tengo buenas personas a mi alrededor, tengo buenos negocios. Tengo buenas cosas, buenos ingresos. Pero creo que la adrenalina del fútbol nunca va a existir de nuevo. Por eso sigo un poco más. Porque a los 40 dices ‘lo di todo’. A los 41, 42, no importa”, agregó.

Cristiano Ronaldo rompió la barrera de los 900 goles.

Y concluyó: “Me dejé el cuerpo en 25 años de fútbol, no puedo dar más, porque sabes que la edad no te permite seguir. Por eso extiendo mi longevidad y por eso me cuido para seguir trabajando. Porque se que en dos o tres años más todavía puedo producir algo bueno”.

La Fecha FIFA demostró su vigencia

Pese a las críticas que había recibido por su actuación en la Eurocopa 2024, la última doble Fecha FIFA sirvió para confirmar que Cristiano Ronaldo se encuentra en plena vigencia, más allá de los récords que sigue rompiendo en Al Nassr, también en el máximo nivel internacional.

El hecho de que la Selección de Portugal haya sumado puntaje perfecto en sus dos primeras presentaciones en la Nations League está íntimamente ligado al aporte del exjugador de Real Madrid, Manchester United y Juventus. Marcó el gol del triunfo 2-1 ante Croacia y también el de la victoria por el mismo marcador ante Escocia, en ese último duelo ingresando al campo desde el banco de suplentes.