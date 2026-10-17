Enzo Fernández revivió su Topo Gigio: cómo se le ocurrió y qué dijeron sus compañeros ingleses

El Mundial 2026 de Enzo Fernández quedó marcado por su gol, y posterior celebración, ante la Selección de Inglaterra en las semifinales. Aquel gol serviría para el empate parcial en lo que luego se convertiría en un agónico triunfo albiceleste.

Aquel día, Enzo hizo el famoso Topo Gigio para festejar su tanto y dicha celebración todavía sigue circulando en las redes sociales. Esa imagen será recordado por muchos como uno de los mejores momentos de la reciente Copa del Mundo y precisamente sobre eso habló el propio Fernández en una entrevista con La Nación.

¿Cómo se le ocurrió el festejo del Topo Gigio a Enzo Fernández?

En la previa del partido, tanto Enzo como su pareja, Valentina Cervantes, habían sido criticados por un sector por haber evitado hablar mal de Inglaterra, país en el que viven desde 2023. Sin embargo, el mediocampista negó que su festejo haya sido planificado de antemano.

¡¡¡¡¡¡EL TOPO GIGIO, SÍ ENZOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! ¡¡¡QUÉ GOLAZO, NENE!!!!



A los 85', Enzo Fernández le rompió el arco a Inglaterra, clavó el 1-1 del partido, y así lo festejó. pic.twitter.com/hnlHVxaiXY — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

“Fue algo del momento. En un partido así tenés las pulsaciones a mil y después de un gol salen cosas espontáneas. No fue algo que estuviera pensando durante días ni mucho menos“, aseguró Enzo Fernández en la citada entrevista.

¿Cómo se lo tomaron sus compañeros ingleses?

En ese entonces, Enzo jugaba para Chelsea y luego fue traspasado a Manchester City, club en el que también militan jugadores que enfrentó en dicha semifinal. Sobre esto, el argentino contó: “Y… Hay cargadas, obviamente. En un vestuario pasa todo el tiempo. Ellos defienden a Inglaterra, nosotros a Argentina y cada uno tiene su versión. Pero siempre desde el respeto. Después del partido somos compañeros y queda como una anécdota para molestarnos un poco“.

Publicidad

En la misma línea, cuando le preguntaron por el trato de los ingleses a nivel general luego de su recordado gol, dijo: “Me tratan bien, la verdad, con mucho respeto. Obviamente aparece alguna cargada por el Mundial, eso es inevitable, jaja. El fútbol se vive muchísimo acá y los ingleses son muy apasionados. Pero generalmente queda ahí, en una broma futbolera”.

En síntesis