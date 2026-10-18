Dónde ver EN VIVO Celta vs. Alavés por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Alavés este domingo 18 de octubre desde las 11:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta llega como favorito pero sin ganar hace tres fechas, algo que en Balaídos empieza a pesar. Alavés, en cambio, viajea a Vigo ubicado más arriba en la tabla pese a jugar de visitante.

Ninguno de los dos pelea por entrar a zona europea ni mira para abajo, pero un triunfo acomoda bastante el panorama a mitad de temporada. Es de esos partidos que valen más por la necesidad de sumar que por lo que representan en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Celta no pudo pasar del 0-0 en su visita a Elche y ya lleva dos partidos sin conocer la victoria. Antes había goleado 5-0 a Racing de Santander en Balaídos y empatado 1-1 con Málaga, así que el equipo alterna rachas positivas con bajones que todavía no logra evitar. Está 11° con 8 puntos en 8 fechas, en una zona de la tabla que no asusta pero tampoco entusiasma.

Alavés llega golpeado tras caer 1-2 ante Atlético de Madrid en su cancha, después de un empate sin goles ante Athletic Bilbao y una derrota previa frente a Valencia. Pese al mal momento reciente, el equipo se mantiene 7° con 11 puntos, una posición que lo deja cerca de los puestos de arriba y con margen para no desesperar por el resultado en Vigo.

El historial entre Celta y Alavés

Hay historia larga entre ambos: 40 partidos, con el Celta arriba en el global con 16 triunfos contra 13 de Alavés y 11 empates. En goles también manda el equipo gallego, 55 contra 44. El antecedente más reciente, de marzo de este año, terminó 3-4 con Alavés como visitante, una muestra de que el historial últimamente no respeta demasiado la lógica de local y visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/03/2026 Celta vs. Alavés 3-4 Primera División 22/11/2025 Alavés vs. Celta 0-1 Primera División 27/01/2025 Alavés vs. Celta 1-1 Primera División 16/08/2024 Celta vs. Alavés 2-1 Primera División 27/04/2024 Alavés vs. Celta 3-0 Primera División 28/09/2023 Celta vs. Alavés 1-1 Primera División 07/05/2022 Celta vs. Alavés 4-0 Primera División 27/11/2021 Alavés vs. Celta 1-2 Primera División 04/04/2021 Alavés vs. Celta 1-3 Primera División 20/12/2020 Celta vs. Alavés 2-0 Primera División

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Horario del partido

Argentina: 11:15 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs

En síntesis