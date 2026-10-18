Dónde ver EN VIVO Celta vs. Alavés por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta recibe a Alavés este domingo 18 de octubre desde las 11:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta llega como favorito pero sin ganar hace tres fechas, algo que en Balaídos empieza a pesar. Alavés, en cambio, viajea a Vigo ubicado más arriba en la tabla pese a jugar de visitante.
Ninguno de los dos pelea por entrar a zona europea ni mira para abajo, pero un triunfo acomoda bastante el panorama a mitad de temporada. Es de esos partidos que valen más por la necesidad de sumar que por lo que representan en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Celta no pudo pasar del 0-0 en su visita a Elche y ya lleva dos partidos sin conocer la victoria. Antes había goleado 5-0 a Racing de Santander en Balaídos y empatado 1-1 con Málaga, así que el equipo alterna rachas positivas con bajones que todavía no logra evitar. Está 11° con 8 puntos en 8 fechas, en una zona de la tabla que no asusta pero tampoco entusiasma.
Alavés llega golpeado tras caer 1-2 ante Atlético de Madrid en su cancha, después de un empate sin goles ante Athletic Bilbao y una derrota previa frente a Valencia. Pese al mal momento reciente, el equipo se mantiene 7° con 11 puntos, una posición que lo deja cerca de los puestos de arriba y con margen para no desesperar por el resultado en Vigo.
El historial entre Celta y Alavés
Hay historia larga entre ambos: 40 partidos, con el Celta arriba en el global con 16 triunfos contra 13 de Alavés y 11 empates. En goles también manda el equipo gallego, 55 contra 44. El antecedente más reciente, de marzo de este año, terminó 3-4 con Alavés como visitante, una muestra de que el historial últimamente no respeta demasiado la lógica de local y visitante.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/03/2026
|Celta vs. Alavés
|3-4
|Primera División
|22/11/2025
|Alavés vs. Celta
|0-1
|Primera División
|27/01/2025
|Alavés vs. Celta
|1-1
|Primera División
|16/08/2024
|Celta vs. Alavés
|2-1
|Primera División
|27/04/2024
|Alavés vs. Celta
|3-0
|Primera División
|28/09/2023
|Celta vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|07/05/2022
|Celta vs. Alavés
|4-0
|Primera División
|27/11/2021
|Alavés vs. Celta
|1-2
|Primera División
|04/04/2021
|Alavés vs. Celta
|1-3
|Primera División
|20/12/2020
|Celta vs. Alavés
|2-0
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 11:15 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
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- Perú: DIRECTV Sports, DGO
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- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs
- Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Celta suma 8 puntos en el torneo.
- Alavés suma 11 puntos en el torneo.