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Dónde ver EN VIVO Celta vs. Alavés por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta Vigo vs. Alaves, LaLiga
Celta Vigo vs. Alaves, LaLiga

Celta recibe a Alavés este domingo 18 de octubre desde las 11:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta llega como favorito pero sin ganar hace tres fechas, algo que en Balaídos empieza a pesar. Alavés, en cambio, viajea a Vigo ubicado más arriba en la tabla pese a jugar de visitante.

Ninguno de los dos pelea por entrar a zona europea ni mira para abajo, pero un triunfo acomoda bastante el panorama a mitad de temporada. Es de esos partidos que valen más por la necesidad de sumar que por lo que representan en la tabla.

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La actualidad de ambos equipos

El Celta no pudo pasar del 0-0 en su visita a Elche y ya lleva dos partidos sin conocer la victoria. Antes había goleado 5-0 a Racing de Santander en Balaídos y empatado 1-1 con Málaga, así que el equipo alterna rachas positivas con bajones que todavía no logra evitar. Está 11° con 8 puntos en 8 fechas, en una zona de la tabla que no asusta pero tampoco entusiasma.

Alavés llega golpeado tras caer 1-2 ante Atlético de Madrid en su cancha, después de un empate sin goles ante Athletic Bilbao y una derrota previa frente a Valencia. Pese al mal momento reciente, el equipo se mantiene 7° con 11 puntos, una posición que lo deja cerca de los puestos de arriba y con margen para no desesperar por el resultado en Vigo.

El historial entre Celta y Alavés

Hay historia larga entre ambos: 40 partidos, con el Celta arriba en el global con 16 triunfos contra 13 de Alavés y 11 empates. En goles también manda el equipo gallego, 55 contra 44. El antecedente más reciente, de marzo de este año, terminó 3-4 con Alavés como visitante, una muestra de que el historial últimamente no respeta demasiado la lógica de local y visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/03/2026Celta vs. Alavés3-4Primera División
22/11/2025Alavés vs. Celta0-1Primera División
27/01/2025Alavés vs. Celta1-1Primera División
16/08/2024Celta vs. Alavés2-1Primera División
27/04/2024Alavés vs. Celta3-0Primera División
28/09/2023Celta vs. Alavés1-1Primera División
07/05/2022Celta vs. Alavés4-0Primera División
27/11/2021Alavés vs. Celta1-2Primera División
04/04/2021Alavés vs. Celta1-3Primera División
20/12/2020Celta vs. Alavés2-0Primera División

Horario del partido

  • Argentina: 11:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs
  • Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs
  • Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs
  • Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
  • Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

  • Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Celta suma 8 puntos en el torneo.
  • Alavés suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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