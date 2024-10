Desde su salida de Boca en enero de este 2024, las primeras experiencias de Valentín Barco en Europa no parecen ser las mejores. En Brighton no tuvo los minutos esperados y, con el cambio de entrenador, terminó por marcharse cedido a préstamo a Sevilla para este inicio de temporada. Sin embargo, en España tampoco goza de muchas oportunidades, lo que le hizo perder terreno para estar en la Selección Argentina.

Un ejemplo para tomar dimensión de la situación actual del Colo Barco. En el cuadro del Nervión no solo no es titular, sino que en la última jornada, en lo que fue el triunfo ante Real Betis en el clásico andaluz por 1 a 0, el argentino fue suplente y ni siquiera ingresó, haciéndose incluso un cambio en su puesto pero con otros nombres, ya que salió el titular -Adriá Pedrosa- e ingresó Kike Salas. El ex Boca, en tanto, vio los 90 minutos en el banco.

De hecho, un medio español reveló detalles de lo que piensa el entrenador de Sevilla -Francisco García Pimienta– sobre el presente del Colo Barco. El portal sevillano “Estadio Deportivo” señaló que al DT “lo decepcionó profundamente” el rendimiento de Barco en el último partido que disputó, ante Athletic Club de Bilbao, y por ese motivo fue suplente en el clásico con Betis.

El portal andaluz señala que García Pimienta “le ha pedido a Barco que se esfuerce más para blindar su carril“, un claro motivo por el que hoy por hoy el Colo no es titular y goza de pocos minutos. Desde su arribo jugó 5 partidos y participó de un total de 250 minutos en dichos cotejos.

Valentín Barco no fue parte de la Selección Argentina

Sin Marcos Acuña debido a que fue desafectado por la lesión sufrida en River, Lionel Scaloni eligió al lateral izquierdo de Lanús, Julio Soler, para reemplazarlo y que sea el suplente de Nicolás Tagliafico. Por la poca continuidad en Sevilla, Valentín Barco quedó marginado de la nómina de octubre, pese a haber estado citado en la fecha FIFA pasada.

La crisis económica de Sevilla y cómo Valentín Barco ayudó con su arribo

A principios de septiembre se hicieron oficiales los límites salariales de cada equipo en la liga de España y Sevilla es -por amplia diferencia- el equipo con menor capacidad de sueldos de toda LaLiga. Debido a la inmensa cantidad de gastos realizados en las últimas temporadas, el cuadro del Nervión tuvo que deshacerse de los contratos más altos de su plantel y todas sus incorporaciones en el último mercado de pases fueron agentes libres, cesiones o incorporaciones low-cost, como el caso de Valentín Barco.

Al haber arribado como cesión, el Colo se convirtió en figura del equipo en el único partido que disputó, ganándose a los hinchas desde el inicio de su ciclo. A nivel económico, el ex Boca ayuda a Sevilla desde el punto de vsta que su préstamo se dio a coste cero y su contrato se paga a medias entre el club sevillano y Brighton, ahorrándole un gasto extra por uno de los futbolistas que parece ser de los importantes en esta temporada para el equipo español.