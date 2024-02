Allá por 2019, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi seguían siendo las máximas figuras del fútbol mundial, y sus enfrentamientos eran legendarios. Sin embargo, más de uno podía hacer su caso para destacar a Eden Hazard como el tercero en discordia, tras sus siete años siendo la figura del Chelsea.

Real Madrid, por entonces tricampeón de Champions League (2015-16, 2016-17, 2017-18), así lo creyó y fue a por él. Tras las negociaciones, el capitán belga pasó de Blue a ser Blanco, a cambio de 115 millones de euros, pero nunca llegó a cumplir las expectativas que se tenían puestas en él. Y ahora, a cuatro meses de su retiro del fútbol, Hazard habló de todo y hasta se refirió al Real Madrid como un “club de fanfarrones”, donde nunca encajó.

En charla con el diario francés L’Equipe, el ex Lille no se guardó nada y aunque arremetió contra el Real Madrid, también reconoció su parte de culpa en lo que fue su fracaso con Los Blancos.

Hazard y sus problemas de sobrepeso en Real Madrid

Una de las cuestiones que más se le criticó fue el sobrepeso con el que llegó, y Hazard explicó por qué sucedió esto: “Me dije a mi mismo ‘ahora que estoy en Real Madrid, esta puede que sea la última vacación que pueda tomarme’“, reconoció.

“Y me dejé ir, tal y como hacía cada verano“, contó Hazard. “Siete años en Inglaterra sin un parón en Navidad, dándolo todo… Ahora tenía tres o cuatro semanas de vacaciones, comía asado, tomaba vino, todo eso…“, detalló.

Para cerrar este relato comentó que “Eso es lo que me permitía volver a enfocarme. En Real Madrid eso salió mal y eso fue todo.” Con un período de vacaciones adicional por temporada, Hazard nunca terminó de controlarse y con las lesiones que comenzó a sufrir, esto se volvió cada vez más y más difícil.

Hazard arremetió contra la prensa que lo tildaba de “holgazán”

En España poco tardaron en transformar la figura de Hazard, y se lo destacó como un futbolista con falta de profesionalismo y de “holgazán”, a lo cual el belga se refirió en la entrevista: “Decían que era un holgazán pero no pasé 16 años como profesional sin entrenar. Los pequeños partidos, cada jugada, siempre estuve allí”, afirmó Hazard, respondiéndole a toda la prensa madridista.

Aún así, reconoció que no siempre se esmeraba en los entrenamientos, pero es algo que pasó durante toda su carrera, no sólo en Madrid. “Es cierto que algunas mañanas llegaba sin haber dormido bien, o sin ganas o deseo de jugar, y cuando estaba así lo demostraba”, reconoció. Y agregó: “No quería que me den el balón. Me movía en un metro cuadrado y por una hora no hacía ningún movimiento.”

Su fanatismo por Zidane y sus dificultades para encajar en Real Madrid

Para cerrar la entrevista, Hazard reconoció que jugar en el Real Madrid siempre fue su sueño, y que el motivo de ello era el propio Zinedine Zidane, quien justamente era el entrenador del equipo cuando llegó. “He sido un fan de Zinedine Zidane desde que era un niño. El Bernabeu, el uniforme blanco, tiene un atractivo que otros no tienen. El Real Madrid es especial”, destacó.

Y así como Zidane era su ídolo como futbolista, es igual de cierto que su estilo de juego no le terminaba de convencer a Hazard: “Tampoco me gustaba la forma en la que jugábamos si la comparamos con otros clubes. Pero era mi sueño, no podía terminar mi carrera sin venir aquí”, aseguró.

“Más allá de eso, no creo que haya encajado bien allí. No era para mí. Es un club de fanfarrones, y yo no soy así”, se animó a declarar Hazard, tras haber vivido cuatro años en la capital española.

Definitivamente esta entrevista no le hará ganar más fanáticos que lo demostrado en el campo dentro de la fanaticada Merengue, pero con 33 años y ya retirado, a Hazard no le importa demasiado lo que piensen de él.