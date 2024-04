Abriendo los cuartos de final de la UEFA Champions League, en el estadio Santiago Bernabeu, el Real Madrid y el Manchester City se enfrentaban con el objetivo de sumar una victoria que les permita llegar con ventaja a la revancha, que se jugará la próxima semana en Inglaterra.

Ni bien comenzó, llegaron las acciones de peligro en este encuentro, y a los 2 minutos del primer tiempo el equipo comandado por Pep Guardiola abrió el marcador gracias a un tiro libre del portugués Bernardo Silva, que sorprendió al arquero ucraniano, Andriy Lunin.

En un tiro libre lejano desde la banda izquierda, el volante del City decidió patear al arco por afuera de la barrera, y tras un fuerte pique de la pelota a mitad del recorrido, sorprendió a Lunin, que se tiró a ese palo, pero con una floja respuesta, no pudo evitar la caída de su arco.

Rápidamente los usuarios en las redes sociales comenzaron a realizar memes sobre este gol, ya que no quedaron conformes con la respuesta de Lunin, debido a que ponía cuesta arriba la serie para el equipo Merengue, ya que tiene que definir en Inglaterra, en donde fue goleado por 4 a 0 en su última presentación, en la edición pasada.

“Lunin se la come con patatas”, “La cantada de Lunin es triple: no coloca la barrera, no espera el disparo y además llega bastante bien y se la come”, “Lamentable Lunin”, “El error de Lunin es enorme”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes criticando al arquero ucraniano.

Los memes sobre el gol de Bernardo Silva

¿Cuándo se juega la revancha entre el Manchester City y el Real Madrid?

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 17 de abril, a partir de las 16:00 horas de Argentina.