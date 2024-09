El campeón del mundo que no llegó a Real Madrid por Florentino Pérez: "No quiso"

Florentino Pérez consiguió sumar a Kylian Mbappé en este mercado de pases, dado a que era una de las grandes obsesiones de Real Madrid. Pero en el último tiempo, tuvo la chance de contratar a un futbolista campeón del mundo, que terminó marchándose a otro grande de Europa.

Tiempo antes de que llegara a Manchester United, que fue el equipo que se quedó con la ficha de Paul Pogba, el mediocampista con pasado en Juventus tuvo la posibilidad de ponerse la camiseta del Merengue. Pero por una decisión exclusiva del presidente madridista, no se produjo la operación.

Durante las últimas horas, el ex lateral izquierdo francés Patrice Evra dio detalles de los motivos que provocaron que Real Madrid no se quedara con el volante: “El Manchester United trajo a Pogba a casa porque quería humillar a Sir Alex Ferguson”, indicó el nacido en Dakar. Y en diálogo con La Gazzetta dello Sport, añadió: “Le dije a Paul que no volviera porque quería al Real Madrid y ellos lo querían a él, pero Florentino Pérez no quiso pagar el dinero. Su agente llamó a los Red Devils y firmó con ellos sin avisar”.

Por otra parte, el ex West Ham se explicó que en Manchester United celebraron muchísimo la contratación del francés, que se dio en julio de 2009: “El club estaba contento porque vendieron camisetas, sabemos que los chicos aman a Paul: fue más una cuestión comercial que una cuestión deportiva”, destacó.

Paul Pogba fue campeón del mundo en 2018. (Getty Images)

La situación de Pogba con Juventus tras su doping

Pogba no juega desde septiembre, cuando se hizo oficial su sanción, y venía de varias temporadas en las que no logró disputar demasiados partidos y lejos estuvo de mostrar su mejor nivel. Por lo general, producto de lesiones múltiples. Aún así, sigue teniendo contrato vigente con Juventus, que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.

“Todavía soy jugador de la Juventus. Tengo contrato. Pero no he tenido la oportunidad de hablar con el director deportivo ni el entrenador. Hay silencio… creo que están esperando el resultado del recurso, y luego hablaremos“, explicó a la prensa.

Paul Pogba.

Pogba tiene contrato con la Vecchia Signora hasta junio del 2026, luego de firmar su vínculo con el club en 2022 como agente libre, tras seis temporadas en Manchester United.

Pogba agradeció el cariño de la gente

Paul Pogba se mostró sumamente agradecido con el público, y conmovido por haber recibido el calor del público en el Merkur Spiel-Arena: “Estoy feliz de sentir el cariño de la gente. Hoy vine a ver el partido de Francia y sentí un cariño muy grande de la afición, escucharlos cantar mi nombre a pesar del tiempo que llevo alejado de las canchas es muy lindo.”

Paul Pogba fue campeón de la Copa del Mundo en Rusia 2018, como una de las máximas figuras de Francia, y también de la UEFA Nations League en 2021. Es una de las principales figuras de los últimos tiempos, y más allá de lo que haya sucedido con él en los últimos años, y lo que podría suceder con su carrera, seguirá recibiendo el calor de los suyos.