El consejo del Kun Agüero a Julián Álvarez para destacar en Atlético de Madrid: "Todos sabemos cómo juega Simeone"

En el último mercado de pases, Julián Álvarez apostó por un movimiento valiente al salir de Manchester City hacia Atlético de Madrid con el objetivo de ganar más protagonismo. Como era de esperar, la adaptación toma tiempo, pero de a poco la Araña se va ganando su lugar en el Colchonero.

En lo que va de la temporada, el campeón del mundo lleva 4 goles y 1 asistencia en 13 encuentros disputados. En ese contexto, el Kun Agüero, una voz autorizada por su experiencia frente al arco y por haber jugado tanto para los Citizens como para el Atleti, analizó el presente de su compatriota.

En una entrevista a Mundo Deportivo, el surgido de Independiente opinó sobre la adaptación de Julián y le dio una serie de consejos para obtener buenos rendimientos individuales con el club madrileño.

“Tengo relación ya de cuando estaba él en el City y le felicité por ir a Madrid, que es una ciudad muy linda y parecida a Buenos Aires para sentirse mejor que en Manchester. A nivel de juego va a sufrir porque en el City tenía 10 llegadas pero todos sabemos cómo juega el equipo del ‘Cholo’ Simeone y las que tenga las tendrá que meter”, comenzó el Kun.

Y continuó: “Cualquiera puede fallar y a veces no lo puede hacer y siempre estará la crítica. Hay que tener paciencia. Lo que transmitirá seguro Julián, otro no lo hará: actitud y ganas de ganar. No defraudará en eso que gusta en el Atlético. Ojalá le vaya bien pero todo depende del estilo de juego y del entrenador”.

La vida del Kun Agüero fuera de las canchas

Ya son casi tres años desde que una arritmia se le presentó con la camiseta de Barcelona ante Deportivo Alavés. Aquel susto marcó el final de su exitosa carrera y en la entrevista al medio español compartió sus sensaciones.

“Al principio a uno le cuesta asumir dejar de jugar pero fue un proceso de tres meses para saber si podría volver y al final tomé la decisión de que no. A partir de ahí, ya tenía muchos proyectos y me centré en el equipo de ‘gaming’ que ya tenía”, explicó Agüero.