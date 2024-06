Justo antes de disputar la final de la Champions League ante Borussia Dortmund, Rodrygo Goes tuvo declaraciones malentendidas que generaron el fastidio de los hinchas de Real Madrid, su propio club, por haber expresado que Manchester City era el mejor equipo del mundo en la actualidad, por ser “el que mejor juega”.

Luego de ese episodio, el brasileño sintió necesario hacer una aclaración desde sus redes sociales. “Hoy ocurrió una situación muy molesta, donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto. Para ser muy directo, estoy muy feliz en el Real Madrid, vivo un sueño cada día y no se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida”, escribió en X días atrás.

Carlo Ancelotti no dudó en darle su respaldo en la previa de la final ante Borussia Dortmund, destacándolo como un futbolista clave en la campaña. “Sé que mis jugadores lo van a dar todo, como lo va a dar todo Rodrygo, que es una pieza muy importante para nosotros. Lo ha sido, lo es y lo será en el futuro, sobre esto no tenemos ninguna duda”, manifestó en rueda de prensa.

Sabiendo que tiene la confianza de quienes de verdad importa, sus compañeros y su entrenador, Rodrygo publicó este mismo sábado, en la víspera de la gran final de la Champions League, un mensaje que fue pura motivación. “Historia por hacer”, escribió.

¿A qué hora juegan Real Madrid y Borussia Dortmund?

La final de Champions League que Real Madrid y Borussia Dortmund disputarán en el Estadio de Wembley, Inglaterra, comenzará desde las 16.00 en hora de Argentina y podrá verse en vivo por televisión a través de ESPN, así como en streaming desde la plataforma de Star+.

¿La llegada de Mbappé pone en riesgo la continuidad de Rodrygo?

En España especulan con que ya desde la próxima semana Real Madrid podría hacer oficial el arribo de Kylian Mbappé como refuerzo estelar para la próxima temporada y esa presencia podría poner en riesgo nada menos que la continuidad de Rodrygo.

El propio futbolista brasileño había sido consultado al respecto, pero se encargó de aclarar que esa no era una situación que le tocara resolver. “Es un problema para el míster, no para mí. Siempre digo lo mismo. Yo siempre quiero jugar con los mejores. Me va a encantar jugar con él”, señaló.