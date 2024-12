El plan de 55 millones que tiene el Aston Villa de Dibu Martínez para contratar a Mateo Retegui

Mateo Retegui es una de las figuritas codiciadas en el mercado de pases de enero del 2025 en el fútbol europeo. Actual goleador de la Serie A con 12 gritos en 17 partidos (14 en 25 contando todas las competencias de la temporada), y con 4 asistencias dadas, el ítalo-argentino se convirtió en pieza clave para un Atalanta líder en Italia y que da pelea en la Champions League.

Debido a su enorme cuota goleadora, el killer nacido en San Fernando interesa en diversos equipos del viejo continente y no se descarta que dé un nuevo salto en su carrera, a solo seis meses de haberse mudado del Genoa al Atalanta. Uno de ellos, según trascendió en las últimas horas, es el Aston Villa de Dibu Martínez.

Los de Birmingham quieren seguir en la pelea por la Premier League y por llegar lejos en la Champions, pero a su vez saben que está la posibilidad de que otros equipos le arrebaten a sus figuras. De hecho, el Villa tiene noción de que Jhon Durán es pretendido por equipos ingleses y hasta por el Napoli, por lo que ya iniciaron un plan para buscarle un reemplazante al talentoso delantero colombiano.

Entre los nombres de posibles arribos para la ofensiva, Mateo Retegui encabeza el listado según informó el medio inglés CaughtOffside. En base a los datos brindados por la fuente citada, Aston Villa pretende 70 millones de euros por el pase de Jhon Durán y con ese dinero golpearían las puertas de las oficinas de Atalanta para ofrecer los 55 millones que pretenden los de Bérgamo para darle salida al delantero de la Selección de Italia.

El equipo que tiene a Emiliano Martínez como referente y figura sabe que la competencia por el pase de Retegui será feroz en el mercado, y en paralelo Atalanta no tiene la necesidad económica de venderlo. Por ende, Aston Villa tendrá que pagar los 55 millones de euros que el conjunto italiano puso como valor para Retegui. De lo contrario, el futuro inmediato del ex Boca y Tigre podría ser en otro equipo. Si no hay club que pague lo que pretenden, se quedará en Atalanta al menos seis meses más.

Jhon Durán podría salir de Aston Villa y le haría camino al arribo de Mateo Retegui

Otros equipos que quieren a Mateo Retegui

El medio CaughtOffside señaló que Aston Villa tendrá una férrea disputa por el pase de Mateo Retegui. El delantero nacido en Argentina es buscado por Juventus, Napoli y Roma en Italia, así como también por el Arsenal en la Premier League. Atalanta fue contundente, y expresó que solamente sale si se abonan los 55 millones de euros que consideran que vale su pase.

Boca, River y Tigre recibirían dinero por el pase de Mateo Retegui

Aunque en Boca no llegó a jugar ni siquiera un partido completo, en el club se han visto beneficiados enormemente de manera económica con su pase, y el mismo puede seguir engrosando las arcas de la institución que lo formó como jugador. Por mecanismo de solidaridad y derechos de formación, el Xeneize recibirá un porcentaje de la transferencia, si la misma se llega a concretar.

Si se tiene en cuenta que para aquellos futbolistas que se hayan formado en un club entre los 15 y los 23 años el porcentaje a percibir es del 0.5, acumulativo por cada año, y que Atalanta pretende 55 millones de euros por el pase de Retegui, Boca podría recibir 1.375.000 millones de euros si se efectúa su salida a Aston Villa o a cualquier equipo dispuesto a pagar su ficha por los 5 años que el delantero pasó en el Xeneize, equivalente al 2.5% del pase.

Tigre también se vería beneficiado con el 0.5% por la temporada que pasó allí a sus 23 años, obteniendo 275 mil euros. Incluso River entraría en el beneficio, ya que Retegui pasó por las infantiles del club de Núñez antes de recalar en Boca. De los 12 a los 15 años, el mecanismo de solidaridad actúa con un 0.25% por cada año; por lo que River puede llegar a recibir 413 mil euros si Retegui es vendido en 55 millones.

Dato no menor: este mecanismo de solidaridad se activaría solo si el delantero es vendido a un club ajeno al fútbol italiano, ya que solo entra en juego si el traspaso tiene la internacionalidad como característica. Si Retegui cambia de club, pero dentro de la Serie A, Boca, Tigre y River deberán seguir esperando para verse beneficiados con su traspaso. Además, este tipo de mecanismo se habilita una sola vez en la carrera de un jugador.

¿Cuánto había recibido Boca por la venta de Retegui?

Boca y Tigre decidieron ser socios igualitarios en el millonario traspaso de Retegui al Genoa en julio del 2023. El delantero fue vendido en 16 millones de euros y se repartió 50-50 entre los dos clubes argentinos. Sin embargo, el Matador tuvo que antes comprar la mitad de ese pase en 2.3 millones de euros.

Así, al Xeneize le terminaron ingresando 10.3 millones por Mateo Retegui, y Tigre se quedó con 5.7 millones extras. Luego, Genoa lo vendió en 22 millones de euros al Atalanta, y ahora podría marcharse a Aston VIlla en 55 millones. Todo esto, en menos de dos años.

