Hace escasos días, Leo Messi dio una entrevista de manera distendida desde su casa en Miami a Migue Granados, y allí habló por primera vez de manera intensa sobre lo que fue su paso por PSG con todas las polémicas con las que tuvo que vivir en Francia, por lo que no dudó en afirmar que “el PSG no fue como lo esperaba”, aunque a su vez, de manera contundente Leo reflexionó: “Siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí”.

Respecto a como vivió en el club parisino el ser campeón del mundo con la Selección, Messi volvió a ser crítico con el PSG al esbozar: “Con mis compañeros, re bien con todos. Después, con la gente era entendible, por ‘culpa nuestra’ no fueron campeones de nuevo, pero bueno, fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, el resto de mis compañeros de la Selección sí lo tuvieron“.

Debido a estas declaraciones suyas en OLGA, resultaba lógico que desde París respondan a lo que señaló Messi, ya que pese a que su salida rumbo a Inter Miami se dio hace ya casi tres meses, desde el conjunto parisino siguen atacando mediáticamente al argentino. Primeramente, varias cuentas en las redes sociales del “fandom” del PSG sacaron a la luz un sobrio reconocimiento que tuvo Leo en un entrenamiento en las filas del club capitalino, y en las últimas horas, desde las entrañas del París Saint-Germain le respondieron a Messi.

El Presidente del PSG, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, se expresó acerca de las frases de Leo contra el club parisino en diálogo con RMC Sport: “¿Las declaraciones de Messi? Mucha gente habla de ello en el extranjero. No sé qué hizo o qué no dijo, pero como todos vieron y hasta publicamos un vídeo, celebramos a Messi en los entrenamientos y también lo celebramos en privado (lejos de los focos), pero con respeto porque nosotros somos un club francés“, destacó Al-Khelaifi.

Además, el presidente del PSG cerró: “Por supuesto que fue algo delicado celebrar en el campo. Debemos respetar al país al que venció, a sus compañeros de la selección francesa y también a nuestros aficionados. Pero fue y será un jugador increíble y estamos orgullosos de haberlo tenido aquí“. Paños fríos a una situación que sigue caliente en París.

El pobre reconocimiento que le hicieron a Messi en PSG

Tras retornar a los entrenamientos en el Paris Saint-Germain a principios de enero de 2023, Leo fue homenajeado con un pasillo por parte de sus compañeros y recibió una pequeña estatuilla por haber ganado el Mundial de Qatar habiendo anotado un doblete en la final contra Francia.

Sin embargo, cuando se esperaba un reconocimiento mayor en el regreso del astro al Parque de los Príncipes, el diario Le Parisien confirmó la polémica decisión institucional del PSG. “Nada pasará. El PSG ha decidido no organizar un homenaje especial a su estrella”. De allí se explica la reciente declaración de Lionel en la entrevista que le brindó a OLGA.

¿Cómo le fue a Messi en PSG?

En 75 partidos disputados con el PSG, donde conquistó dos títulos, Messi anotó 32 goles con los parisinos. Curiosamente, la cifra de asistencias con el conjunto de la Ligue 1 es mayor: 34 pases gol desde que arribó a mediados de 2021.