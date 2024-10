Uno de los pases más importantes a nivel mundial en el último mercado fue el de Julián Álvarez al Atlético de Madrid. La Araña estuvo durante dos temporadas en Manchester City y fue un futbolista clave en el tiempo que estuvo. Además de ganar certámenes de la magnitud de la Champions League, el Mundial de Clubes y la Premier League, a nivel individual convirtió una cantidad importante de goles, pero la realidad es que siempre se supo que estaría a la sombra de Erling Haaland, uno de los goleadores más letales del mundo.

Por tal motivo y en búsqueda de mayor protagonismo, Julián Álvarez decidió marcharse al Atlético de Madrid, un equipo histórico, pero que -a diferencia del Manchester City- suele pelear desde atrás de los gigantes. El pasado domingo, el Colchonero se midió ante la Real Sociedad por LaLiga y el partido terminó 1 a 1. El ex delantero de River fue el encargado de abrir el marcador con un tanto al minuto de juego, pero luego los vascos lo igualaron y sentenciaron el resultado.

Jorge D´Alessandro puso el foco en la relación entre Julián y el Cholo

“El empate llegó por falta de actitud del Atlético de Madrid. Tenía el partido, con un gol al minuto, pero en vez de ir a buscarlo se replegó. Julián es el jugar con mayor criterio futbolístico”, comenzó diciendo Jorge D´Alessandro en El Chiringuito.

Jorge D´Alessandro.

Al instante, Josep Pedrerol le consulta qué pasa entre Julián Álvarez y el Cholo Simeone, a lo que el ex arquero argentino dice: “No sé. Insisto en que Julián no ha llegado al sitio idóneo. El entrenador es incompatible con Julián porque no hay una sensibilidad futbolística, no se pueden entender”. Además, agregó: “Vos fíjate que la historia, de cualquier actividad, el director con la figura tienen que tener empatía y aquí hay algo que choca”.

El Cholo dialoga con Julián. (Foto: IMAGO).

Los números de Julián en Atlético de Madrid

Desde que llegó al Atlético de Madrid, Julián Álvarez disputó once partidos en total, en los que marcó tres tantos, todos ellos por el torneo local, certamen en el jugó nueve encuentros, los dos restantes fueron por la Champions League. Más allá la de cruda estadística, todavía no se vio a la Araña mostrando su mejor potencial, en gran medida es porque habitualmente Simeone no lo ubicó en su posición ideal, que es en zona central, cerca del área, ya sea como clásico número 9 o bien unos metros detrás del mismo.