Una disputa marginó a Sancho del United, y hoy el presente del futbolista no puede ser mejor.

Meses después de la pelea que provocó su salida del Manchester United, Jadon Sancho brilló bajo las luces del fútbol mundial y fue una de las figuras del Borussia Dortmund en las semifinales de la Champions League.

Como tal, no había dudas de que Erik ten Hag iba a ser consultado por el presente fantástico de Sancho, un jugador que se vio obligado a irse del club luego del encontronazo que tuvieron. Entonces, el entrenador neerlandés se vio obligado a tener que hablar nuevamente de un jugador del que dijo que no haría más comentarios.

Las declaraciones de ten Hag en conferencia de prensa fueron bastante diplomáticas, y tuvo que reconocer la actuación de Sancho: “Jadon jugó realmente bien. Mostró por qué el Manchester United lo compró y que representa un gran valor por el club, lo cual es bueno”, comentó el entrenador.

Por supuesto, la prensa prosiguió inquiriendo en el tema y le consultó sobre el futuro del jugador que está a prestamo en el Borussia Dortmund. “Estoy contento por Jadon, por su rendimiento ayer y… veremos qué es lo que pasará en el futuro”, cerró ten Hag.

Erik ten Hag tuvo que reconocer el rendimiento de Sancho.

Jadon Sancho tiene que volver al Manchester United

El extremo inglés de 24 años llegó al Manchester United a cambio de 85 millones de euros en el inicio de la temporada 2021/22, proveniente justamente del Borussia Dortmund. Sin embargo, nunca logró rendir con los Red Devils como lo había hecho en la Bundesliga.

Jadon Sancho fue marginado en el Manchester United y ahora triunfa en el Dortmund.

Pero luego de dos temporadas en el club, y especialmente luego de lo que fue el inicio de esta campaña, tuvo que dejar Old Trafford tras pelearse con Erik ten Hag. Borussia Dortmund acogió a su hijo pródigo nuevamente, donde está a préstamo hasta final de temporada. Aún así, Jadon Sancho tiene contrato con el Manchester United por dos años más, y como dijo el propio ten Hag: “Veremos qué es lo que pasa en el futuro”.

Thierry Henry se rindió en elogios con la actuación de Sancho

El programa CBS Sports Golazo de la televisión británica se ha convertido en un programa de referencia luego de cada jornada de Champions League. La presencia de exfutbolistas de la talla de Thierry Henry, Alessandro Del Piero y Jamie Carragher eleva el nivel de análisis y repercusión, y son justamente los comentarios de Henry los que resonaron luego de la ida entre Borussia Dortmund y PSG.

Jadon Sancho fue figura en la semifinal de la UEFA Champions League.

“Diré algo sobre Jadon Sancho, todos sabemos que tuvo problemas [futbolísticos] en Manchester United, pero también los tuvo mentalmente”, comenzó quien fuera campeón del mundo con Francia en 1998. “El poder del cerebro, cuando no estás bien mentalmente o en general, o donde sea, no puedes rendir. No importa quien eres, dónde estás ni el talento que tienes“, agregó.

“Puedes ver que están mejor las cosas con él allí [en Dortmund]. Porque hacer lo que hizo en ese partido… Creo que en Manchester United jugó 48 partidos y completó 7 regates. Hoy lo hizo en 10 minutos”, puntualizó Henry. “Todo lo que puedo decir es que no hay que infravalorar eso. La salud mental no es algo fácil de lidiar. Necesitas sentir ese amor, sentirte importante”, completó.