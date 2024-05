El juvenil no ha logrado debutar en Benfica y el club ya evalúa su salida a préstamo para que gane rodaje.

Gianluca Prestianni vivió demasiados momentos difíciles en sus jóvenes 18 años. Desde ser víctima de agresiones y amenazas de la barra de Vélez cuando daba sus primeros pasos en el fútbol profesional y las cosas no andaban bien para el equipo a la inesperada ausencia de su nombre en la lista de convocados de Diego Placente para disputar el Mundial Sub 17 que se celebró a finales del año pasado en India. En la actualidad, le toca no encontrar lugar en Benfica, club en el que fue presentado a inicios de año.

Tan relegado está en la consideración del entrenador Roger Schmidt, o tan a futuro se planificó su inclusión en el primer equipo cuando se decidió avanzar por su fichaje, que al cabo de cuatro meses no ha tenido todavía oportunidad de hacer su estreno y apenas una vez fue convocado para formar parte del banco de suplentes, 18 días después de su arribo en el duelo ante Vizela.

Ni siquiera en el equipo B de Las Águilas he encontrado todos los minutos de juego que había imaginado mientras armaba las valijas para emprender su primera aventura europea. Fueron seis partidos, en los que al menos se dio el gusto de marcar un gol y entregar una asistencia. Por todo ello, según avanzó el diario portugués Récord, la directiva ya tomó la decisión de cederlo en el próximo mercado siempre que aparezca un destino que consideren favorable para su desarrollo.

Aunque esta situación podría ser tentadora para los equipos del fútbol argentino, Benfica no tiene intenciones de que Prestianni abandone el Viajo Continente porque es precisamente la adaptación a ese fútbol lo que quieren favorecer con una salida a préstamo. En ese sentido, no descartan que pueda pasar a otro equipo de la Primeira Liga, pero tampoco se opondrían a una salida rumbo a otro país.

Prestianni solo ha jugado en el equipo B de Benfica.

Lo que dejó claro la prensa portuguesa es que en el club que pagó por él cerca de 9 millones de euros confían en que el juvenil tiene potencial para convertirse en un futbolista importante y por esa razón descartarán cualquier tipo de propuesta de compra o préstamo con opción.

¿De qué equipo es hincha Prestianni?

Después que Gianluca Prestianni, al igual que otros integrantes del plantel de Vélez, sufriera las agresiones y amenazas de los barras a mediados del año pasado se supo de su determinación de querer abandonar el club en lo inmediato.

Aquella noticia generó la reacción de un importante número de hinchas de River en redes sociales, que sacaron a relucir viejas fotos del jugador, de su niñez, que probaban su simpatía por el Millonario para pedir que se avanzara por su fichaje. Finalmente, el juvenil acordó quedarse en Vélez hasta fin de año, para ser luego transferido al Benfica.

Ausencia en el Mundial Sub 17

En la recta final de la preparación de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17, se consideraba que Gianluca Prestianni sería una fija en la convocatoria de Diego Placente, incluso cuando por pedido de Vélez se había perdido de disputar el Sudamericano.

Al igual que Claudio Echeverri, los compromisos de La Pulga con el plantel profesional de su equipo lo hicieron perderse muchos otros ciclos de trabajo. Pero a diferencia del Diablito, que viajó a India como capitán, este terminó quedándose afuera de la convocatoria en el último corte.