Gianluca Prestianni se marchópara cumplir su sueño de jugar en Europa, pero lo hizo tras las amenazas que recibió por parte de la barra-brava de Vélez Sarsfield, dado a que el momento que atravesaba el club de Liniers no era para nada bueno. Pero siendo tan joven, no solo debió vivir un crudo momento, sino que también se perdió el Mundial Sub 17 cuando era una de las principales figuras del elenco dirigido por Diego Placente.

Antes de llegar a Benfica, al extremo nacido en Ciudadela lo buscaron desde Real Madrid, pero también apareció en el radar de Juventus. Claramente, sus dotes futbolísticos lo posicionaron en las grandes ligas. Sin embargo, no logró ganarse un lugar y como ahora no entra en los planes del entrenador alemán, Roger Schmidt, le buscan una salida.

Durante las últimas horas, el periodista Bruno Andrade aseguró desde tierras lusitanas que PSV Eindhoven es el máximo candidato a quedarse con la Pulga Prestianni, quien fue transferido en un total de 11 millones de euros (NdR: la operación fue en 9 millones más 2 millones extra en bonus). Pero no es el único interesado.

Ajax es el otro equipo que desea quedarse con el futbolista surgido de la cantera velezana, por lo que su futuro pareciera estar en el fútbol neerlandés, pero dependerá de la oferta que pueda recibir Benfica, ya que hasta el momento solamente fueron sondeos que hubo por parte de ambos equipos.

Gianluca Prestianni en las juveniles de la Selección Argentina.

La temporada de Gianluca Prestianni en números

Desde que llegó a Portugal para lucir la camiseta de Benfica, donde posee contrato hasta mediados de 2029, fueron escasos los minutos que afrontó Gianluca Prestianni: en el equipo profesional solamente disputó 1 partido, donde ingresó a falta de 3 minutos ante Río Ave por la Primeira Liga.

Mayormente, el extremo derecho se desarrolló en Benfica B, donde disputó 6 partidos, convirtió 1 gol y también aportó 1 asistencia. Allí, estuvo en cancha durante 417 minutos.

¿De qué equipo es hincha Prestianni?

Después que Gianluca Prestianni, al igual que otros integrantes del plantel de Vélez, sufriera las agresiones y amenazas de los barras a mediados de 2023, se supo de su determinación de querer abandonar el club en lo inmediato.

Aquella noticia generó la reacción de un importante número de hinchas de River en redes sociales, que sacaron a relucir viejas fotos del jugador, de su niñez, que probaban su simpatía por el Millonario para pedir que se avanzara por su fichaje. Finalmente, el juvenil acordó quedarse en Vélez hasta fin de año, para ser luego transferido a Benfica.

Ausencia en el Mundial Sub 17

En la recta final de la preparación de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17, se consideraba que Gianluca Prestianni sería una fija en la convocatoria de Diego Placente, incluso cuando por pedido de Vélez se había perdido de disputar el Sudamericano.

Al igual que Claudio Echeverri, los compromisos de la Pulga con el plantel profesional de su equipo lo hicieron perderse muchos otros ciclos de trabajo. Pero a diferencia del Diablito, que viajó a India como capitán, este terminó quedándose afuera de la convocatoria en el último corte.