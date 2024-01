Ya no esperan a que exploten, a que demuestren jugando en Primera. A las joyas las quieren rápido, antes de los 20, antes de que se puedan afianzar en algún equipo y que sus contratos y cláusulas valgan mucho más. Los clubes de Europa siguen buscando en Argentina a sus futuras estrellas, pero ya no esperan demasiado a que brillen…

En el 2005 Sergio Agüero se fue al Atlético de Madrid por algo más de 20 millones de euros, cuando apenas tenía 17 años, aunque ya sumaba 52 partidos en la Primera de Independiente. Lautaro Martínez se fue de Racing con 20, lo mismo que Carlos Tevez cuando se fue al Corinthians.

Sin embargo, en los últimos años los clubes europeos empezaron a mirar, veedores mediante, a jugadores que ya se vislumbran como cracks pero que aún tienen por delante un buen período de formación para moldearlos a sus estilos. Las Selecciones juveniles son un gran menú de opciones para los equipos que están buscando una inversión de este tipo y por eso prefieren llevarse a las promesas más que a los consolidados.

Ya en el 2023, el Brighton vino en busca del jugador de Rosario Central Facundo Buonannote, quien con apenas 18 años y y 34 partidos en su club, se fue a Inglaterra. También se despidieron joyas prematuras como Alejo Véliz (20 años, se fue al Tottenham), Máximo Perrone (20, de Vélez al Manchester City), Lucas Román (19, de Ferro al Barcelona), Juan Gauto (19, de Huracán al Basel), entre otros.

Y este mercado de pases no fue la excepción: los clubes europeos pusieron sus ojos en jugadores aún más jóvenes, que no alcanzan los 20 años y ni siquiera suman un puñado de partidos en Primera. Los hinchas apenas pudieron disfrutarlos.

Claudio Echeverri, Valentín Barco, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Lautaro López son algunos de los casos de jugadores que se despedirán de sus equipos que no pudieron verlos madurar y defender sus colores un poco más de tiempo. Es cierto, para los clubes muchas veces no es sencillo retenerlos.

Contratos que no logran renovarse (el caso de Santiago López en Independiente, que con 17 años puede quedar relegado si no estampa la firma), cláusulas que quedan obsoletas, instituciones del exterior que ofrecen contratos impagables en el país. ¿Cómo se hace para retenerlos?

Los que se despiden

1.Claudio Echeverri

Este 25 de enero finalmente se confirmó la venta del Diablito al Manchester City. Con apenas 18 años recién cumplidos y mientras disputa el Preolímpico, el delantero que deslumbra desde las Inferiores se irá por una cuota fija neta de 14,5 millones de euros por el 100%, aunque resta la confirmación oficial.

Tiene apenas 6 partidos jugados en la Primera de River (sin goles) pero 23 con las diferentes selecciones juveniles, además de haber convertido 13 goles. Se quedará en el club al menos un año más.

2. Valentín Barco

Otra de las novelas del verano: Boca no aceptó las ofertas del Brighton y por eso decidieron ejecutar la cláusula de recisión, que estaba pautada en 10 millones de dólares.

El juvenil de 19 años,que está disputando el Preolímpico, tiene 35 partidos jugados en el club, debutando en el 2021, formó parte de los planteles campeones de la Copa Argentina y del torneo 2022 y hasta jugó la final de Copa Libertadores 2023.

3. Gianluca Prestianni

A comienzos de año, Vélez anunció la venta del extremo que fue acordada con el Benfica por la Comisión Directiva saliente, en un monto cercano a los 9 millones de euros. El contrato con su nuevo club se firmó el 31 de enero, el día en que el jugador cumplió los 18 años.

El jugador había debutado en El Fortín el 24 de mayo del 2022, con apenas 16 años y tres meses de edad, siendo el jugador de Vélez más joven en jugar. Participó en un total de 39 partidos (tres goles), además de otros 9 en la Selección Sub 17 (tres goles).

4. Santiago Castro

En pleno Preolímpico, el jugador de Vélez viajó a la Argentina para firmar su contrato con el Bologna de Italia. Con apenas 19 años y 25 partidos en Primera, se irá a su nuevo equipo a cambio de 10.000.000 de euros a pagar en cuotas, con un contrato hasta junio del 2028.

La condición del Bologna para que pudiera regresar a Venezuela a seguir jugando el torneo con la Selección fue que pudiera estar en Buenos Aires para firmar su contrato y luego sí seguir en competencia.

5. Lautaro López

Con sólo 18 años y a préstamo en Defensa y Justicia, el City Group vino a buscar al volante propiedad de Vélez. Categoría 2005 y con apenas cinco partidos jugados en el Halcón, estará seis meses en el City Torque de Uruguay mientras logra tramitar su pasaporte europeo para luego viajar al viejo continente.

Casi veteranos

Entre tanto juvenil que se fue a Europa, hay algunos casos de jugadores jóvenes que también se subieron al avión con un par de años más en la valija. Uno es el caso de Benjamín Rollheiser al Benfica que con 23 años parece casi un veterano.

Con 23 años (cumple 24 en marzo) , el volante ofensivo se fue a Portugal en una cifra cercana a los 9.5 millones de euros: Estudiantes se desprendió de su 50% y a River le tocará un porcentaje por el mecanismo de solidaridad.

El jugador disputó 34 partidos oficiales en River y sumó cuatro títulos antes de ir se al Pincha a mediados del 2022, con el pase en su poder. Allí estuvo presente en 83 partidos, con 13 goles y 8 asistencias, siendo además campeón de la Copa Argentina 2023.

En la previa del Preolímpico se desató otro conflicto por un jugador que estaba por subirse al avión: Julián Malatini. El defensor de 22 años fue presentado en el Werder Bremen alemán y decidió no cederlo para la competencia con la Selección. El defensor central suma 43 partidos en Talleres de Córdoba y otros 41 en Defensa y Justicia. La cifra rondaría los dos millones de euros.

A Estados Unidos también

Así como Europa los busca jóvenes, en Estados Unidos también se abrió el mercado de los juveniles. Así como ya se llevaron a Thiago Almada y Facundo Farías, ahora le tocó el turno a Agustín Ojeda, de Racing al New York City, también propiedad del City Group.

Trapito sumó sólo 24 partidos con la camiseta de la Academia y aunque Gustavo Costas pensaba darle rodaje en esta temporada, el delantero se irá para la MLS.

Argentina sigue siendo una cantera inagotable de talentos y el mundo sigue mirando el fútbol local para encontrar las joyas que brillarán en el futuro. Será cuestión de disfrutarlas el tiempito que se queden…