Dentro del campo de juego, el Manchester City lleva más de un año siendo el mejor equipo del mundo, pero fuera de mismo la vida de sus jugadores parece ir por un lado bastante diferente. En los últimos días se descubrió la triple vida amorosa de Kyle Walker, y ahora es Phil Foden quien vivió una situación problemática con su familia.

Más precisamente su madre, Claire Rowlands, de 44 años, quien fue arrestada tras una noche alocada que terminó con agresión verbal a la seguridad de un club nocturno. Reporta The Sun que esto la llevó a pasar la noche en prisión y tener que enfrentarse a un magistrado por lo sucedido.

“Soy como un animal cuando bebo”, admitió Rowlands, aunque aseguró que no suele beber demasiado seguido, pero que cuando lo hace compensa el tiempo perdido.

La madre de Foden reconoció haber sido “un poco maleducada”, por la forma en la que se dirigió a la seguridad mientras se encontraba bajo la influencia del alcohol y los tequilas que se había tomado con sus amigas.

La alocada noche de la madre de Foden

Todo comenzó como una salida de amigas, relata Claire, quien afirmó que iniciaron temprano en la casa de una de sus amigas, y luego fueron a un bar para cenar. Al cerrar el bar, terminaron en un club nocturno y las cosas se salieron de control.

Claire explica que estaban hablando con un grupo de hombres que conocieron con sus amigas esa misma noche, y que confundió a una persona que se encontraba en el bar con uno de estos muchachos, y terminó por hacerle “un truco de fiesta”, molestándolo.

Esto, sumado a su estado de ebriedad, llevó a la seguridad del club a pedirle que se retirara. Claire no se lo tomó de la mejor manera y tras agredir verbalmente a los guardias, terminó tras las rejas durante toda la noche.

Obligada a enfrentar a la magistratura y pagar una multa

Por la mañana, la madre de Foden tuvo que responder por sus acciones, con videos de las cámaras de seguridad del club nocturno donde se pudo ver su comportamiento contra los guardias del propio establecimiento.

Rowlands se mostró arrepentida, aunque no perdió su sentido del humor durante las declaraciones ante la magistratura: “Estaba borracho. Fue sólo un poco de diversión, un poco de broma. Simplemente no podía creerlo, que pudiera meterme en problemas por arrancarle la gorra a alguien. Es mi truco de fiesta: quitarle la gorra a alguien y volver a ponérsela”, explicó sobre el altercado con el hombre que no conocía.

Tras su descargo todo quedó en una multa por su comportamiento y las ofensas contra la seguridad. Eso sí, se la pudo ver alejándose del lugar con su abrigo tapando su rostro, para evitar a los medios británicos que ya se habían enterado de la situación y la esperaban a la salida.

Todo esto tuvo lugar el 9 de septiembre pasado, mientras su hijo se encontraba en la concentración de la Selección Inglesa, horas antes de enfrentar a Ucrania en un partido de clasificación para la EURO 2024.