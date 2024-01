Llevamos apenas dos semanas del 2024 y ya tenemos un par de grandes historias que revolucionan el mundo fútbol. Podemos poner en este nivel la elección de Messi como The Best 2023, la doble sanción de la Premier League a Everton y Nottingham Foresto el despido de José Mourinho de la Roma. Sin embargo, hay una novedad extra futbolística que no dejó a nadie indiferente: la doble vida de Kyle Walker.

Todo explotó el pasado lunes, cuando la modelo Lauryn Goodman expuso la vida oculta que llevaba con el futbolista del Manchester City. Goodman dio una entrevista exclusiva con el medio británico The Sun on Sunday, donde reveló toda la verdad sobre su relación con Walker.

A sus 33 años, Kyle Walker es uno de los mejores defensores del mundo –incluso fue elegido en el XI Ideal de FIFPro durante el 2023-, pero su vida acaba de cambiar por completo, o al menos acaba de ser expuesta a los ojos del mundo. Walker, casado con Annie Kilner y padre de tres hijos, tenía una vida paralela con Goodman, con quien también llegó a tener un bebé.

En su charla con el medio, Goodman reconoció pedirle a Walker que saque a la luz su relación. El motivo fue claro: el nacimiento de un segundo hijo que tuvieron producto de esta relación oculta. “Le decía a Kyle: ‘Tienes que decírselo. Tienes que decirle a Annie que eres el padre de nuestra hija'”, expresó Goodman.

Lauryn Goodman reveló toda la verdad de su relación con Kyle Walker

La relación entre Kyle Walker y Annie Kilner comenzó durante su adolescencia, cuando el futbolista todavía jugaba en el Sheffield United, previo a su paso por Tottenham y mucho menos por el Manchester City. Juntos tuvieron tres hijos, Riaan, Roman y Reign, pero la relación tuvo sus altibajos, y en 2019 llegaron a distanciarse.

Allí fue cuando comenzó el romance con Goodman, del cual surgió un hijo y con quien Walker siguió manteniendo su vínculo a pesar de regresar con Kilner en 2021, e incluso casarse con ella.

“Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera”, reveló Goodman. “Yo le decía ‘nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana’, no quería que nadie saliera herido ni causar daño, pero por el bien de todos esto tenía que salir a la luz”, agregó.

Todo explotó después de Navidad, Lauryn Goodman relata, y explicó como el 26 de diciembre se decidió a hablar directamente con Annie Kilner para develarle todo: “le pedí a alguien que le enviara un mensaje a Annie porque sabía que él estaba fuera jugando para poder hablar con ella y decirle la verdad en privado de que Kyle era el padre de mi hija.”

Goodman reconoció que durante la conversación Annie “no paraba de pedirme pruebas, así que le enseñé la prueba de ADN, pero ni con eso se convenció. Hasta que le señalé el nombre de nuestra hija en los papeles”, en el cual se puede apreciar que cuenta con las mismas iniciales que su padre (KW).

Walker espera el cuarto hijo con su ex esposa, Annie Kilner

Uno de los temas más sensibles de esta doble vida que Walker lleva hace poco más de cuatro años tiene que ver con el presente. Y es que Annie Kilner está embarazada de alrededor de seis meses, y espera el cuarto hijo para la pareja.

Así lo reveló el periodista británico Pablo Sims: “Annie está embarazada de seis meses de su cuarto hijo. Debería ser un momento de gran alegría y emoción. En cambio, ella está luchando mucho con las consecuencias de su último escándalo sexual. Es comprensiblemente frágil, pero hace todo lo posible para proteger a sus hijos y prepararse para la llegada del cuarto”, fue la información compartida por parte de una de sus fuentes.

Lo echaron de su mansión y ahora vive en un ático en Manchester

De acuerdo a los reportes que llegan desde Inglaterra, Annie Kilner confrontó a Walker por este romance con Lauryn Goodman y llegó a echarlo de su propia mansión, valuada en 2.4 millones de libras.

Hoy, el lateral derecho del Manchester City vive en un ático en Manchester, esperando recomponer la relación con su ahora ex esposa. No obstante, esto parece improbable, de acuerdo a los comentarios recopilados por el medio The Sun.

Walker apareció en la gala de The Best 2023 con total elegancia y en un esmoquin para recibir el premio a uno de los 11 mejores jugadores del 2023, aunque por detrás, su vida no atraviesa lo mismo que refleja en el campo de juego.