La semana pasada les contábamos en Bolavip la insólita vida amorosa de la estrella del Manchester City, Kyle Walker. En aquel momento había sido expuesta la doble vida que tuvo durante los últimos cuatro años, en la que engañó a su mujer Annie Kilner, próxima a ser madre por cuarta vez con Walker, con la modelo Lauryn Goodman, con quien tiene otros dos hijos.

Sin embargo, esta semana se ha destapado una tercera relación que Kyle Walker mantuvo con una “modelo misteriosa”, tal y como reporta el portal británico The Sun. Se trata de una relación que Walker mantuvo entre enero del 2019 y septiembre del 2021, y en la cual por poco no llegó a transformarse en una tan seria como la de Goodman, ya que reportan que incluso pensó en la posibilidad de tener hijos con esta misteriosa mujer.

“Se ha descubierto que Kyle también estuvo saliendo con una mujer misteriosa. La conoció en un club nocturno en enero de 2019, cuatro meses antes de separarse brevemente de su esposa, Annie Kilner“, detalló el periodista Stephen Moyes, quien agregó “La relación con la modelo duró hasta septiembre de 2021″.

“A medida que se cae la máscara, la verdad del engaño de Kyle Walker queda al descubierto”, detallaron las fuentes del periódico inglés. “Es increíble que a Kyle le quedara energía para el fútbol”, agregaron.

La triple vida amorosa de Kyle Walker

Para entender mejor la situación hay que entender las etapas en las que Walker estuvo con cada una de sus mujeres. Annie Kilner es su mujer actual, su pareja original y con quien tan sólo estuvo separado entre mediados del 2019 y mediados del 2021.

Luego volvieron a estar juntos, en 2022 se casaron y hoy están a la espera del cuarto hijo de la pareja. Aunque claro, al conocer todo sobre su doble y hasta triple vida, Annie echó a Walker de su casa y éste ahora vive en un apartamento en las afueras de Manchester.

Lauryn Goodman es la segunda pareja que conocimos de Kyle Walker, su amante, y con la cual tiene dos hijos. El primero fue producto de la corta relación que mantuvieron durante 2019, con un bebé que nació en abril del 2020. Luego volvieron a encontrarse y hoy tienen otra hija, la cual Goodman dio a luz unos meses atrás.

Pues a esto hay que sumarle esta “modelo misteriosa” de la que habla The Sun, con la cual Walker mantuvo una relación secreta entre enero del 2019, cuatro meses antes de separarse de Kilner, y hasta septiembre del 2021, en paralelo a su relación con Goodman.

Walker quiere volver con su mujer

La realidad indica que todo esto podría ser utilizado por Annie Kilner para demandar a Kyle Walker por infidelidad, aunque el futbolista sigue con la esperanza de recomponer la relación con la que será madre de cuatro de sus hijos, o al menos así lo adelantó The Mirror la semana pasada.

Lo cierto es que, a nivel futbolístico, esto nunca fue problema para un Walker que en esos años ganó dos Premier League, tres Carabao Cup, una FA Cup y dos Community Shield con el Manchester City, siendo titular indiscutido.