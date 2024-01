El mercado de pases de enero todavía no se ha movido demasiado en la Premier League, con la mayoría de los equipos o bien contentos con su presente o bien sin los recursos para hacer un esfuerzo importante durante este mes. Sin embargo, el Manchester City estaría dispuesto a mover las aguas, aunque lo haría con una venta.

El señalado no es otro más que el mismísimo Kalvin Phillips, un jugador que llegó al club al inicio de la temporada pasada y estaba llamado a ser el próximo gran volante central inglés. Pero las cosas no salieron como se esperaba bajo el mando de Pep Guardiola y el ex Leeds apenas tuvo minutos en el club.

Ahora el West Ham United es quien tiene claras intenciones de darle a Phillips un lugar donde pueda resurgir su carrera. El volante de 28 años será Hammer y buscará llegar a la EURO 2024 con rodaje y como una opción viable para Gareth Southgate.

Kalvin Phillips, nuevo jugador de los Hammers

El reconocido periodista del mercado, Fabrizio Romano, ha seguido de cerca la historia de Kalvin Phillips, y en las últimas horas aseguró que ambos clubes ya se encuentran discutiendo la estructura del trato.

El futbolista tiene contrato hasta 2028 con el Manchester City, luego de que el club lo comprara en 45 millones de libras del Leeds United, a comienzos de la Temporada 2022/23, y tras el gran desempeño de Phillips bajo el mando de Marcelo Bielsa.

Finalmente el acuerdo se ha dado en una cesión por media temporada y con opción de compra al finalizar la misma. David Moyes ya ha declarado que es Phillips es un jugador con un perfil que le gusta mucho, y podría ayudar al equipo que hoy marcha sexto en la Premier League, y que tiene competencia europea en la segunda mitad de la temporada.

Lo cierto es que apenas ha sumado 89 minutos en la presente Premier League, principalmente ingresando desde el banco. Sólo ha jugado desde el inicio cuando Guardiola envió al campo a los futbolistas del equipo alternativo y le dio descanso a sus titulares.

Guardiola lamenta no haberle dado más oportunidades

Pep Guardiola es el entrenador del Manchester City, y ha estado al mando del primer equipo desde la llegada de Phillips al plantel. Sin embargo, nunca consideró que el inglés pueda ocupar el lugar de Rodri y no le dado casi oportunidades, incluso cuando el español se ha ausentado.

Guardiola lamenta esto, pero tiene su explicación: “Visualizo algunas cosas, y el equipo y demás. Pero me cuesta visualizarlo a él en el equipo”, declaró hace algunas semanas. “No sé que es lo que sucederá en enero. Lamento las decisiones que tomé con él, lo he dicho varias veces”, agregó el español.

Guardiola reconoce que es él mismo quien está en deuda con el jugador: “No se merece lo que ha pasado con él, y lo lamento. Lo único que puedo decir sobre él es que pido buena personalidad y carácter, y él es un ejemplo perfecto. Y luego de eso, tendría que haberle dado más oportunidades, lo cual no hice.”

Además, afirma que es uno de los temas que más dolores de cabeza le ha traído desde su llegada a Manchester: “No estoy contento conmigo mismo y lo lamento por él. No se lo digo directamente por que esto es un trabajo y tengo que ser profesional, pero si fuera un tipo que se comportara mal, no me importaría. Pero con la forma en la que se maneja con sus compañeros y el staff, sí me importa, espero que podamos dar vuelta la situación.”

No obstante, la realidad indica que Kalvin Phillips ya no será un tema que lo aqueje demasiado, puesto que cerrará la temporada a las órdenes de David Moyes en West Ham.