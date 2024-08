Tuvo una carrera muy extensa. Mayormente, se desempeñó en Europa, y allí le surgió la posibilidad de defender la camiseta de la Selección de Italia, tal como ocurrió con algunos jugadores como fueron los casos de Daniel Osvaldo y Gabriel Paletta. Pese a ello, tuvo la fortuna de llegar a la Selección Argentina.

Coincidió con Javier Zanetti y Diego Milito en Inter de Milán, también lució la camiseta de Brighton and Hove Albion antes de que fuese uno de los equipos sensación de la Premier League, y su primer paso por el fútbol argentino fue en Racing. A pesar de que realizó inferiores en Banfield, a los 18 años decidió partir hacia el Viejo Continente y recién el debut como profesional de Ezequiel Schelotto se dio en 2021.

Le costó rendir en la Academia, además de que una rotura de ligamentos cruzados lo marginó de las canchas durante 9 meses. Y cuando logró recuperarse, su falta de condición física, además de la poca relación que tenía con Fernando Gago (el DT de aquel entonces), provocaron su salida. De hecho, reveló cómo fueron esos días en Avellaneda.

Luego de la salida de Juan Antonio Pizzi, a Racing llegó el ex mediocampista de Boca y Real Madrid, pero al Galgo no lo tuvo en cuenta: “Viene un entrenador al que le pasó lo mismo que a mí, pero cinco veces más, y cuando me fui de Racing dije cosas que me salieron de adentro porque no me gustó cómo se manejó conmigo”, indicó en ESPN. Pero fue mucho más allá: “No es el modo correcto de decir las cosas porque me gusta que vayan de frente. Dejé un montón de cosas para venir acá y me sentí como que no servía más. Pensé que iba a ser un premio al trabajo por haber vuelto a jugar al fútbol. Fui 12 partidos al banco y el equipo ganaba 4-0, 5-0 y no me ponía. Y un día, cuando estoy por cambiarme por salir a hacer la entrada al calor, me dijeron que me tenía que ir a Aldosivi”.

Tras sus pasos fallidos por el Tiburón, como así también por Deportivo Morón, la carrera de Schelotto retornó hacia el Viejo Continente, pero no para reencontrare con las grandes ligas: estuvo en Barletta 1922, de la Quinta División de Italia, y ahora firmó un contrato con Paradiso FC, equipo que milita en la Tercera División de Suiza. Lejos de los flashes y también de las estrellas mundiales, a sus 35 años elige estar cerca de su familia, aún compitiendo y disfrutando de los bellísimos paisajes que le ofrece la comuna suiza del cantón del Tesino, situada en el distrito de Lugano.

Ezequiel Schelotto es nuevo refuerzo de Paradiso FC.

El momento en el que Ezequiel Schelotto fue convocado a la Selección Argentina

En el momento en el que Ezequiel Schelotto defendía la camiseta de Brighton and Hove Albion, luego de haber jugado en Sporting Lisboa, fue convocado a la Selección Argentina que conducía Jorge Sampaoli. Y se debió a la lesión de Eduardo Salvio.

En 2021, a través de una entrevista con 90min confesó detalles de lo que fueron esos años en los que tuvo la chance de optar por la Albiceleste. Incluso, estuvo a poco de ser uno de los integrantes de la lista definitiva para el Mundial de Rusia en 2018: “Hace tres años, en mi primer año en el fútbol inglés, se estaba por dar la posibilidad de ir a la Selección Argentina con Sampaoli de entrenador y Scaloni como uno de los ayudantes”, reveló. Y se lamentó porque no terminó siendo citado a la competencia: “Me hubiese encantado hacerlo en el Mundial de Rusia y lo tenía permitido porque solo jugué amistosos en Italia. El ‘Toto’ Salvio se había roto el hombro y existieron las chances, pero después él fue al Mundial, entonces me quedé con las ganas”.