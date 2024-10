En medio de las críticas que ha recibido por el Mundial de Clubes 2025 y los calendarios apretados por la gran cantidad de partidos, la FIFA sufre un duro revés que puede derivar en consecuencias millonarias. Es que perdió un juicio con un futbolista francés, Lassana Diarra, ex Real Madrid, Chelsea, Arsenal y PSG, que puede marcar un antes y un después en las reglas de fichajes.

Todo se remonta a un fichaje que la propia FIFA frustró para este ex mediocampista, hoy retirado de la actividad profesional. En 2014, Diarra no pudo firmar contrato con el Charleroi de Bélgica, luego de que rescindió contrato con el Lokomotiv de Rusia. El organismo no le firmó el Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y tampoco lo dejó registrarse en la Federación belga. Por lo tanto, no pudo completar la transferencia y quedó libre. Además, recibió una multa de 10 millones de euros.

¿Por qué FIFA se negó a habilitar la transferencia? El argumento fue que Diarra tenía contrato vigente con el Lokomotiv por lo que no podía llegar en calidad de libre al Charleroi, salvo que pague su propia rescisión. Por el lado del jugador, el argumento fue que había sido apartado por tener un bajón de rendimiento, mientras que el club aseguró que el francés había faltado a las prácticas por decisión propia.

A partir de esto, Lass Diarra llevó su caso a la justicia de Bélgica y el Tribunal de Comercio de Charleroi le dio la razón al argumentar que el artículo 17.2 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA viola el derecho comunitario de la Unión Europea, es decir el derecho a la libre circulación de trabajadores. Por lo tanto, este tribunal instó al organismo a indemnizar al ex jugador de la selección de Francia (34 partidos internacionales).

Lass Diarra, en su paso por el Chelsea en 2006 (IMAGO / Allstar).

A partir de esta sentencia, la institución que maneja el fútbol mundial llevó el caso al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE). Tras varios años, se llegó a una decisión final en las últimas horas dándole la razón al futbolista.

La sentencia que obliga a FIFA a indemnizar a Lass Diarra y a cambiar su reglamento de transferencias

El TJUE dio su veredicto este viernes 4 de octubre sobre el ‘Caso Lass Diarra’. Al igual que lo hizo el Tribunal de Comercio de Charleroi, le dio la razón al jugador por lo que se trata de una histórica derrota para el máximo organismo que rige el fútbol mundial y que se verá no sólo a pagar sino también a cambiar.

“Algunas de las normas de la FIFA en materia de transferencia internacional de jugadores profesionales son contrarias al Derecho de la Unión“. “Estas normas obstaculizan la libre circulación de los jugadores y restringen la competencia entre los clubes“, reza la sentencia del TJUE.

¿Qué significa esto? Según explicó el experto en derecho deportivo Borja García en la Cadena SER, las reglas de FIFA “rompen el derecho a la libre circulación, que es uno de los derechos fundamentales de la Unión Europea y debe protegerse”. En tanto, asegura que incumple el derecho a la competencia, aunque no es la FIFA la que lo provoca sino que “son los clubes quienes monopolizan el mercado de fichajes“.

Ahora, el caso debe pasar al Tribunal de Mons en Bélgica en donde deberá definir si las reglas de la FIFA en estos artículos de su Reglamento de Transferencias son ilegales. Por lo pronto, se trata de una victoria de parte de Lass Diarra, quien podría pedir una indemnización al organismo llegado el caso.

FIFPRO no descarta una demanda colectiva que podría hacerle perder millones a la FIFA

Si se comprueba la ilegalidad de dichos artículos, pese a que FIFA se ve obligada a cambiarlos, se enfrenta a más denuncias como la que ya sufre con Lass Diarra. Es que otros jugadores que no pudieron firmar contratos por decisión de FIFA pese a haber rescindido de manera unilateral, podrían denunciar a esta institución internacional por daños y perjuicios.

FIFPRO (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) emitió un comunicado en donde no sólo elogió a Lass Diarra por su lucha contra la FIFA, sino que reveló que se encuentra analizando los pasos a seguir para dar cuenta de posibles denuncias contra la FIFA en casos de la misma índole.

De hecho, según David Terrier, presidente de FIFPRO Europa en declaraciones recogidas por El Español, no se descarta que “una acción de clase“, es decir una demanda colectiva contra la FIFA. “La realidad es que vamos a ver cómo reparar el daño a todos los jugadores que fueron víctimas del sistema de transferencia de la FIFA.

En este sentido, el comunicado de FIFPRO advierte de la “voluntad de entablar negociaciones con la FIFA y los demás interlocutores sociales del fútbol profesional para acordar colectivamente un nuevo conjunto de normas que cumplan la normativa de la UE y respeten los derechos de los jugadores”.

De todas maneras, tal como explica Terrier, el organismo mundial se enfrenta a varias denuncias o la demanda colectiva como tal en donde podría perder grandes sumas de dinero, incluso millones, debido a la gran cantidad de años que lleva ese artículo en su reglamento y a tantos jugadores que se hayan visto afectados por ello.

¿Quién es Lass Diarra, ex Real Madrid y Chelsea?

Lassana Diarra es un ex futbolista de 39 años, quien se retiró a comienzos de 2019 siendo PSG su último equipo como profesional. Destacó en varios grandes de Europa como Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Olympique de Marsella y el mencionado club parisino. También disputó un total de 34 partidos internacionales con la selección de Francia donde sólo fue convocado a la Eurocopa 2008, aunque no sumó minutos. Estuvo a punto de jugar el Mundial de Sudáfrica 2010 pero una drepanocitosis lo marginó.

Lass Diarra, jugador de la selección de Francia (IMAGO / Sven Simon).

Muchos lo recuerdan por su paso por el Real Madrid, club español en donde jugó 116 partidos, siendo dirigido por técnicos como Manuel Pellegrini y Jose Mourinho. El francés se volvió viral en el club ‘merengue’ por haber portado la camiseta número 10, algo llamativo, ya que destacaba más como mediocampista de marca y potencia, además de tener de compañeros a figuras como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ángel Di María o Mesut Ozil, quienes podrían haber jugado con dicho dorsal.

En su carrera, ganó 10 títulos: dos con Chelsea (Carling Cup y FA Cup 2007), uno con Portsmouth (FA Cup 2008), tres con Real Madrid (Copa del Rey 2011, Liga y Supercopa de España 2012) y cuatro con PSG (Copa de la Liga, Copa de Francia, Liga y Supercopa de Francia 2018).