Federico Valverde culpó a Endrick del empate de Real Madrid ante Atlético de Madrid: "No puedes"

El último domingo, Real Madrid igualó en el Cívitas Metropolitano el derby frente a Atlético de Madrid. Los dirigidos por Carlo Ancelotti no lograron sostener la ventaja y, sobre la hora, Ángel Correa estampó la paridad en el resultado. Pero minutos antes de que se produjera el tanto del argentino, fue el brasileño Endrick quien desperdició una clarísima chance de gol luego de un contraataque que inició Dani Carvajal. Pero finalizado el mismo, hubo un cruce con el uruguayo Federico Valverde.

El resultado podría haberse ampliado en favor del Merengue si es que el ex Palmeiras no remataba y jugaba el balón tanto para Lucas Vázquez o para Jude Bellingham, quienes lo acompañaban. Pero decidió inclinarse por la jugada individual y quedarse con todos los flashes. Y allí fue que se desató el enojo del ex Peñarol, ya que a muchos fanáticos se les vino a la mente la misma jugada que se dio frente a Stuttgart por la UEFA Champions League.

Así como el charrúa se molestó por la decisión que tomó Endrick, también lo hicieron el lateral derecho y el mediocampista inglés. Pero fue el propio Valverde quien aprovechó su rol dentro del plantel para recriminarle la acción: “No puedes jugarte esa jugada solo, hay que parar el partido… al final nos han empatado”, fueron las palabras que le habría esbozado, según publicó el portal Defensa Central, que se dedica al día a día de Real Madrid.

Cabe destacar que con la ausencia de Kylian Mbappé el juvenil brasileño estuvo muy cerca de tener su primera aparición desde el comienzo, ya que Ancelotti pensaba colocar un tridente ofensivo. Sin embargo, se inclinó por la presencia de Luka Modrić para poblar el mediocampo y, de esta manera, el ariete de 18 años deberá seguir aguardando para ser titular.

La jugada por la que Fede Valverde le habría reclamado a Endrick

Los próximos partidos de Real Madrid