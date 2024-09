En la última edición de la Copa América que ganó la Selección Argentina, Brasil no estuvo, ni por asomo, a la altura de las circunstancias. De hecho, los cinco veces campeones del mundo no pudieron llegar lejos y quedaron afuera de forma prematura. Sin embargo, Raphinha brilló.

El extremo nacido en la ciudad de Porto Alegre fue, de forma clara, el mejor jugador que tuvo Brasil durante el mencionado certamen continental. Inclusive supo despacharse con un golazo de tiro libre que llamó la atención de propios y extraños en territorio estadounidense.

De todos modos, no todo es positivo para el ex jugador de Vitória Guimaraes, Sporting de Lisboa, Rennes, Leeds United y con presente en Barcelona, donde se ha catapultado como uno de los jugadores más destacados en la temporada que acaba de comenzar.

Es que, según reveló el propio futbolista de 27 años de edad en declaraciones brindadas a RAC1, supo pasarla muy mal, fundamentalmente cuando desembarcó en la exigente escuadra catalana donde los primeros pasos fueron realmente complicados.

Raphinha en el seleccionado brasileño.

“Lo que más he tenido en este camino son motivos para dejar el fútbol de lado y seguir mi vida con mi mujer y mi hijo. Es bastante complicado, duro. Es una profesión que cobra mucho mentalmente, te destruye. He tenido momentos que llegaba a casa y no sabía cómo podía despertar y venir a entrenar otra vez. Lloraba muchísimo”, comenzó narrando.

“Los primeros seis meses en Barcelona fueron complicados para mí y mi familia. Después del Mundial, mejoré y pude acabar bien la temporada. Me quedé más tranquilo, pero el inicio fue bastante difícil. Mi adaptación al club costó. Sabía que lo tenía que hacer, pero no que sería tan difícil a nivel personal. Alguna vez pensé en salir. El Barcelona es un club gigante y es normal que cueste”, siguió.

“Si trabajas duro y quieres tener una carrera futbolística, no debes desistir. También aquí hago trabajo psicológico porque vi que es muy importante. El fútbol te destruye. Es muy fácil entrar en una depresión y dejarlo todo. Después de leer que te vas, que el club no cuenta contigo, de escuchar a la prensa hablar mal de vos, nunca me habría imaginado ser uno de los capitanes”, completó.

Los números de Raphinha en Barcelona

Raphinha acumula 23 anotaciones y 27 asistencias al cabo de 91 compromisos de carácter oficial con la camiseta de Barcelona.

La cotización de Raphinha

Según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, Raphinha tiene actualmente un valor de mercado de 50 millones de euros.