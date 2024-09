Lunes triste para todos y cada uno de los uruguayos. Es que Luis Suárez acaba de anunciar su retiro definitivo de la Celeste. Sí, uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos del mencionado país sudamericano le puso punto final a su historia en el seleccionado.

Después de lo que fue el tercer puesto de los comandados tácticamente por Marcelo Bielsa en la Copa América de Estados Unidos y antes de los duelos por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del año 2026 frente a Paraguay y Venezuela, el Pistolero decidió despedirse.

Cabe destacar que Suárez, de 37 años de edad y actualmente defendiendo la camiseta de Inter Miami, le dice adiós a la Selección Uruguaya tras representarla en cuatro ediciones del Mundial -Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022- y cinco de la Copa América -Argentina 2011, Estados Unidos 2016, Brasil 2019, Brasil 2021 y Estados Unidos 2024-.

Por otra parte, Suárez, de pasado en Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid y Gremio, acumula nada más ni nada menos que 69 anotaciones al cabo de 142 compromisos de carácter oficial con la camiseta de la Celeste.

Suárez, una leyenda de Uruguay.

No es un detalle menor que, más allá del mencionado anuncio, Suárez sí estará presente en el partido correspondiente a la séptima fecha de las mencionadas Eliminatorias cuando la Celeste se encuentre con Paraguay el próximo viernes en el Estadio Centenario de Montevideo.

“El viernes será mi último partido con la selección. Voy a jugar este partido con la misma ilusión con la que debuté en 2007. Voy a dejar la vida porque eso es lo que me enseñaron acá, a entregarme por mi país”, comenzó exteriorizando el Pistolero.

“Me voy con la tranquilidad de que di lo máximo por la selección. Me llevo el cariño de la gente y de mis compañeros. Como padre, que mis hijos puedan vivir lo que van a vivir el viernes, no tengo más que pedirle a la vida”, profundizó Suárez al respecto.

“Quiero retirarme yo y que no me retiren las lesiones o que me dejen de llamar. Eso me reconforta mucho. Le comuniqué al entrenador que ya no voy a viajar a Venezuela”, indicó sobre el segundo partido de Eliminatorias que afrontará Uruguay en esta fecha FIFA.

“Después del Mundial 2022 y de la foto mía llorando, no quería que mis hijos me vieran irme con esa imagen. Quería demostrarle a la gente que podía aportar algo más, sentí que la Copa América era lo último pero Bielsa me dijo que contaba conmigo y quería despedirme con mi gente”, completó.